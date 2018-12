Maria Grazia Catalano nel Calendario di Miss Mamma Italiana GOLD

Maria Grazia Cutuli - condanna in appello a 24 anni per imputati accusati dell’omicidio della giornalista : condanna a 24 anni di reclusione confermata in appello per i due afgani accusati dell’omicidio dell’inviata del Corriere della Sera, Maria Grazia Cutuli, avvenuto in Afghanistan il 19 novembre 2001. La sentenza è della prima Corte d’assise d’appello, presieduta da Andrea Calabria con Giancarlo De Cataldo; 24 anni di reclusione – a conferma della decisione di primo grado del novembre 2017 – sono stati inflitti a Mamur e Zan Jan, ...

La prova del cuoco : Anche Maria Grazia Cucinotta nella giuria della decima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 12 novembre parte la decima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Lo storico programma del mezzogiorno di Rai1 torna con un nuovo carico di ricette, di consigli, di viaggi attraverso l'infinito territorio enogastronomico del nostro paese, il tutto guidato dalla sua condottiera e conduttrice, Elisa Isoardi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi ...

‘Storie Italiane’ - paura per Eleonora Daniele e l’inviata Maria Grazia Sarrocco : ”Storie italiane”, spin-off di Unomattina, in onda su Rai 1 dal 2011 e condotto da Eleonora Daniele dal 2013, si è aperto con un servizio che ha lasciato senza parole telespettatori e conduttrice. Protagonista del fatto la giornalista Maria Grazia Sarrocco, inviata del programma condotto da Eleonora Daniele. La giornalista ha raccontato in tv di essere stata minacciata, intimidita e spinta a spegnere le telecamere mentre con la troupe era in ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Kuo Hsing-Chun domina i 59 kg femminili - 17° posto per Maria Grazia Alemanno : Seconda gara di giornata nei Mondiali di Sollevamento pesi nel segno dell’atleta taiwanese Kuo Hsing-Chun, che ad Ashgabat (Turkmenistan) domina la categoria dei 59 kg femminili, sollevando nello strappo 105 kg, migliorando le precedenti prove di 100 kg e 103 kg, e stabilendo il nuovo record del mondo. Dietro nessuna riesce ad avvicinarsi, tanto che la medaglia d’argento va alla vietnamita Thi Duyen Hoang, direttamente dal gruppo B, ...

Uomini e donne - Gemma Galgani ringrazia Alessandra Amoroso : così Maria De Filippi l'ha fatta sciogliere : Un gesto romantico di Maria De Filippi fa letteralmente sciogliere Gemma Galgani . Al Trono over di Uomini e donne , durante un ballo tra la dama di Torino e il cavaliere Rocco Fredella , la regia ...

Maria MONSÈ VS MARCHESA D'ARAGONA / "Sei qui perché Lory Del Santo ha avuto una disgrazia" (GF Vip) : L'entrata di MARIA MONSÈ nella Casa del Grande Fratello vip ha confermato ciò che speravano gli autori ovvero l'immediato scontro tra lei e la MARCHESA Daniela Del Secco D'ARAGONA.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:36:00 GMT)

ROSANNA BANFI E Maria Grazia CUCINOTTA / "Vogliamo lanciare un messaggio di prevenzione : il male si può curare : ROSANNA BANFI e MARIA GRAZIA CUCINOTTA ospiti di "Storie Italiane" hanno parlato della battaglia contro il cancro, ecco le loro dichiarazioni dopo l'intervista.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : Maria Monsé Vs la Marchesa. “Ringrazia la disgrazia di Lory Del Santo - se sei qui” : Maria Monsè new entry del Grande Fratello Vip 2018 parte immediatamente all’attacco, soprattutto con la sua nemica di sempre Daniela Del Secco Marchesa D’Aragona: “Ringrazia che Lory Del Santo ha avuto una disgrazia o non eri al GF”. Gf Vip 2018: Maria Monsè Vs Marchesa D’Aragona Se alcuni concorrenti all’interno del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono ancora con il freno a mano tirato, altri invece sono partiti con ...

GF Vip - Maria Monsè vs Daniela : «Tu sei qui perché Lory Del Santo ha avuto una disgrazia». La ‘Marchesa’ : «Ti sei scavata la fossa. Con me non avrai più udienza» : Maria Monsè “Tu con me non avrai più udienza” . La ‘Marchesa’ ha perso le staffe e anche ogni forma di bon-ton. Nel tentativo di trovare un punto d’incontro con Maria Monsè, nuova concorrente di Grande Fratello Vip 2018, Daniela Del Secco ha finito per litigare in malo modo con la coinquilina. Tutto è partito quando Daniela ha chiesto a Maria poiché avesse parlato a Pomeriggio Cinque di un disguido avvenuto tra di loro – ben cinque ...

GF VIP. Maria Monsè attacca la Marchesa : “Ringrazia Lory Del Santo che dopo la disgrazia si era ritirata altrimenti non eri qui”. Guarda il VIDEO : Ieri pomeriggio Maria Monsè ha mandato su tutte le furie Daniela Del Secco, dopo averle detto che non è una vera nobile. La Marchesa ha anche chiesto ai suoi legali di procedere. Poco dopo... L'articolo GF VIP. Maria Monsè attacca la Marchesa: “Ringrazia Lory Del Santo che dopo la disgrazia si era ritirata altrimenti non eri qui”. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.