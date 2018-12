Vela – Napoli | iI Reale Yacht Club Canottieri Savoia organizza il 26° Trofeo Marcello

Il Napoli ha riVelato il suo nuovo calendario - con Ancelotti nei panni di Geppetto : Nel 2017, per il 90° anniversario della società, il calendario ha esaltato il valore artistico e culturale della città, richiamando altri sport e contrapponendo gli atletici fisici dei calciatori a ...

Il Napoli ha riVelato il suo nuovo calendario - con Ancelotti nei panni di Geppetto : Un po’ calendario un po’ presepe. Il Napoli calcio si è adattato alla tradizione popolare molto sentita nella città partenopea e già dal 2008 è sbarcato in edicola, per accompagnare mese per mese la vita dei tifosi con un prodotto singolare, unico, che propone la squadra fuori dal campo. Un souvenir che partecipa alla vita del capoluogo della Campania ed è più vicina che mai a chi, di ...

Vela - poco vento nel Golfo di Napoli : rinviata al 16 dicembre la Coppa Aloj : L’assenza di vento ha costretto al rinvio della Coppa Giuseppina Aloj 2018: il trofeo messo in palio dal RYCC Savoia sarà recuperato domenica 16 dicembre 2018 L’edizione 2018 della Coppa Giuseppina Aloj, terzo appuntamento del 48° Campionato Invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli, domenica scorsa non è stata disputata per assenza di vento. Il grecale è arrivato troppo debole sul campo di regata, costringendo il Comitato di ...

Vela - Campionato invernale di Napoli : domenica 2 dicembre si assegna la Coppa Aloj : domenica 2 dicembre il Reale Yacht Club Canottieri Savoia mette in palio la Coppa Giuseppina Aloj Terzo appuntamento con il Campionato invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli: domenica 2 dicembre il Reale Yacht Club Canottieri Savoia mette in palio la Coppa Giuseppina Aloj. In mare oltre cinquanta imbarcazioni su due campi di regata: uno sulle boe per gli ORC e per i Minialtura; un altro costiero per i Gran Crociera. La Coppa ...

Napoli - Hamsik riVela : 'Nel 2016 a un passo dal Borussia Dortmund ma...' : Marek Hamsik , centrocampista e capitano del Napoli , parla a Sport Bild , rivelando che è stato a un passo dal Borussia Dortmund : 'Sono quasi stato vicino al Borussia, e ho negoziato con il club, è vero. Ma le trattative non erano così facili. Mi era stato ...

Napoli - De Laurentiis riVela 'A giugno arriverà un top player' : Napoli - 'Cavani? Sono stato contento di ritrovarlo a Parigi, con lui ci siamo abbracciati e l'ho portato nello spogliatoio. E poi siamo sinceri: lui ha due figli a Napoli , come fa a non mancargli la ...

Retroscena Verratti - il presidente del Pescara sVela : “non andò al Napoli perché disse di tifare… Juventus” : Il presidente del Pescara ha parlato del trasferimento di Verratti al Paris Saint-Germain, rivelando un curioso Retroscena circa il suo mancato approdo al Napoli Marco Verratti sarebbe dovuto andare al Napoli, ma un’intervista fece saltare tutto. E’ quanto sostiene il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, intervenuto a ‘Un Calcio Alla Radio’ su CRC Targato Italia. LaPresse/Francesco Mazzitello Il numero uno del ...

Calciomercato - il Napoli può cedere Hysaj : a riVelarlo è l’agente del calciatore : Hysaj non è più così certo della sua permanenza al Napoli, le offerte per il terzino destro non mancano, sopratutto dal suo mentore Sarri Il Napoli potrebbe presto cedere il proprio terzino Hysaj. A rivelarlo è stato l’agente del calciatore, Mario Giuffridi, il quale parlando a Radio Crc ha svelato l’interesse del Chelsea e non solo: “Il Chelsea su Hysaj? Se vedete che sta giocando Malcuit e il Napoli sta cercando altri ...

Domenica 18 novembre al via la 2ª tappa del Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli : Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli: Domenica 18 novembre, la seconda tappa della regata per l’assegnazione della Coppa Arturo Pacifico Il challenge perpetuo del Circolo del Remo e della Vela Italia, intitolato ad Arturo Pacifico, apre, anche quest’anno, come da tradizione, il Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli: si svolgerà, infatti, Domenica 18 novembre la seconda regata valida proprio per ...

Vela – 48° Campionato invernale d’altura : archiviata la prima prova del Golfo di Napoli : archiviata la prima prova del 48° Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli. In totale 9 tappe, chiusura il 17 marzo E’ iniziato domenica 11 novembre 2018 il Campionato invernale Vela d’altura del Golfo di Napoli 2018/2019. In una splendida giornata soleggiata ma con poco vento, ha preso il via la competizione che si svilupperà per tutto l’inverno, fino alla chiusura del 17 marzo. Primo appuntamento valido per l’assegnazione ...

F1 – Alonso sVela il suo futuro : assalto alla ‘Triple Crown’ - lo spagnolo correrà la 500 Miglia di Indianapolis : Fernando Alonso ha svelato un’importante decisione in merito al suo futuro: lo spagnolo correrà la 103ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis Dopo aver vinto il GP di Monaco (2006 e 2007) ed aver trionfato nella 24 Ore di Le Mans (2018), Fernando Alonso vuole portarsi a casa la 500 Miglia di Indianapolis per completare la mitica ‘Triple Crown’ del motorsport. Dopo aver annunciato la decisione di non voler prendere parte al Mondiale di ...

Ancelotti riVela su Dazn : “Perché il Napoli? La mia verità” : NAPOLI– Non sta facendo rimpiangere Maurizio Sarri all’ombra del Vesuvio. Ha portato il Napoli ad un livello superiore rispetto allo scorso anno, e quest’anno forse più di quello passato la squadra può puntare con maggior decisione allo scudetto. Carlo Ancelotti ha portato al San Paolo tanta tranquillità e esperienza, che saranno utili per il proseguio […] L'articolo Ancelotti rivela su Dazn: “Perché il Napoli? La mia verità” ...

Genoa - Perinetti riVela : 'Il Napoli ci ha fatto un'offerta per Piatek' : ROMA - ' Abbiamo rispedito tutte le offerte al mittente per Piatek, anche quella del Napoli, non era il momento. Il discorso si riaprirà a giugno? Ci penseremo più avanti '. Così il direttore generale ...

Napoli - l’agente di Cavani sVela il futuro dell’attaccante : Fernando Guglielmone, agente di Edinson Cavani, è stato intervistato da SportNews.eu ed ha annunciato il futuro del suo assistito: “A Edinson piace Napoli ma resta al Paris Saint Germain. Sono suggestioni della stampa italiana ma io non ho avuto contatti con De Laurentiis per un suo ritorno alla corte di Ancelotti. Per il futuro tutto è possibile ma devono esserci le condizioni affinché possa tornare a Napoli. Il Psg non regala ...