Real Madrid | grana pesantissima per i Blancos | cessione già a gennaio?

Rifiuta la fascia - insulta i tifosi : Isco in rotta col Real Madrid : Isco ed il Real Madrid sembrano essere in rotta, nelle prossime finestre di mercato potrebbero esserci novità importanti attorno al centrocampista Isco in rotta col Real Madrid. Ormai da tempo ci sono delle avvisaglie di un rapporto che si è incrinato. Adesso però non si tratta più soltanto di voci o di tecnici che non danno al centrocampista il minutaggio desiderato, qualcosa si è rotto col club e con la società. Ieri sera nuovi episodi ...

Real Madrid - Icardi è il primo nome della lista di Florentino Perez : Real Madrid Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla […] L'articolo Real Madrid, Icardi è il ...

Isco e Real Madrid sempre più lontani : Madrid, SPAGNA, - La relazione tra il Real Madrid e Isco potrebbe essere a un passo dalla sua conclusione. Relegato a un ruolo da rincalzo dall'arrivo del nuovo tecnico Santiago Solari e da sempre ...

Champions League - caso Isco in casa Real Madrid : ha rifiutato la fascia di capitano contro il CSKA Mosca : Non conosce pace la stagione 2018/2019 di Isco con la maglia del Real Madrid . Dall'arrivo di Santiago Solari in panchina, il trequartista 26enne ha visto il campo con il lumicino. Mai titolare nella ...

Champions : Real Madrid-Cska Mosca 0-3 : ANSA, - ROMA, 12 DIC - A Madrid, Cska Mosca batte Real 3-0, 2-0,, nella 6/a e ultima partita del Girone G della Champions League. I gol: nel primo tempo al 37' Chalov e al 43' Schennikov; nella ...

Real Madrid - zitto e… Mosca : il CSKA passeggia al Bernabeu : sconfitta ‘storica’ per i blancos : La squadra di Solari perde pesantemente contro il CSKA Mosca al Bernabeu, i blancos non perdevano in casa nella fase a gironi da ben nove anni Un risultato clamoroso, un tracollo senza precedenti che gela il Bernabeu e fa vedere le streghe a Santiago Solari. Il CSKA Mosca passeggia nel tempio del Real Madrid, asfaltando i blancos con un sonoro 0-3 che non lascia spazio a dubbi. AFP/LaPresse Una vergogna tremenda, un risultato pesantissimo ...

Mondiale per club - oggi il via. Real Madrid-River Plate finale scontata? : Real Madrid campione del mondo: un'altra notte da... galattici PARTECIPANTI - Al-Ain e Team Wellington si sfidano in una gara ad eliminazione diretta per accedere al secondo turno, dove incontreranno ...

Juventus-Real Madrid - caos a Piazza San Carlo : confermata l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale : Novità importanti per quanto riguarda il caos creato a Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017 ed in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la Corte di Cassazione ha infatti confermato l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale, il reato è contestato dalla Procura verso alcuni componenti della “banda dello spray al peperoncino”. L’intenzione è dunque quella di ...

Real Madrid - Solari risponde a Ronaldo : “Il nostro spogliatoio è grande e umile” : “L’umiltà è la virtù dei grandi e lo spogliatoio del Real Madrid è grande e umile. E Cristiano è la storia vivente del Real Madrid“. Il tecnico delle merengues, Santiago Solari, risponde a CR7 – secondo il quale lo spogliatoio della Juve è più umile di quello degli spagnoli – alla vigilia della sfida di Champions League con il Cska Mosca. “Liga o Champions? Entrambe, così come la Copa del Rey e il ...

Real Madrid - Solari risponde a Cristiano Ronaldo : “l’umiltà è la virtù dei grandi” : Cristiano Ronaldo ha un po’ punzecchiato il Real Madrid, ed il tecnico dei blancos Solari ha risposto a tono al portoghese “Il Real Madrid è grande e umile e lo ha dimostrato. L’umiltà è la virtù dei grandi: per questo e per altri valori ancora questo club ha vinto tanto“. Santiago Solari commenta così le parole di Cristiano Ronaldo, che parlando della sua nuova esperienza nella Juventus ha sottolineato che ...

Ronaldo : "La Juventus? Come gruppo è meglio del Real Madrid" : Io non sono la persona migliore al mondo, ma cerco di essere rispettoso, soprattutto con i bambini. I bambini sono speciali, innocenti". Instagram Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina sanno che ...

Ibrahimovic - pesanti accuse al Real Madrid ed a CR7 : “ora capisco tante cose…” : Zlatan Ibrahimovic duro contro Cristiano Ronaldo, il Real Madrid ed il suo presidente Florentino Perez reo d’avere un peso politico anche sul Pallone d’oro “?Ora sappiamo chi era in competizione con Messi per il Pallone d’oro: non Cristiano Ronaldo, ma Florentino Perez“. Zlatan Ibrahimovic come sempre senza peli sulla lingua. Il centravanti tedesco ha detto la sua ai microfoni di Fox Sport in merito al Pallone ...

Cristiano Ronaldo : 'Juventus meglio del Real Madrid - ma Champions non sia ossessione. A Messi dico di venire in Italia' : Sono passati già cinque mesi da quel famoso 10 luglio, ma Cristiano Ronaldo sembra essere arrivato alla Juventus da una vita. Lo dimostrano i numeri, quei 10 gol e sei assist con cui ha sempre portato ...