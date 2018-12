Il cardinale | Sui migranti l' Ue non mostra solidarietà all' Italia

ilgiornale

(Di giovedì 13 dicembre 2018) IlEijk è l'arcivescovo di Utrecht, una zona dell'Europa molto difficile per il cattolicesimo. Consideto come l'ultimo baluardo in un luogo dove le radici cristiane sembrano scomparire ogni giorno di più, si è reso disponibile a essere intervistato, in esclusiva, sull'attualità della Chiesa cattolica e della politica.Eijk, qual è lo stato di salute del cattolicesimo in nord Europa? Sappiamo che la Chiesa vive una situazione di difficoltà..."In tutta l"Europa settentrionale la Chiesa cattolica si sta restringedo. I Paesi Bassi hanno il discutibile onore di essere il leader di questo fenomeno: siamo stati il primo Paese dove il rimpicciolimento è iniziato. Nel frattempo, si percepisce una diminuzione di fedeli in tutta l'Europa settentrionale. Soprattutto in Germania dove il calo è veloce, anche a causa degli abbandoni, ma so che pure in Paesi come la Spagna e l"...