Francia | padre fidanzata di Antonio | leggerissimo miglioramento La mamma | prego per

Francia - il padre e la fidanzata di Antonio : leggerissimo miglioramento : ... che Antonio lo racconta come 'un ragazzo vulcanico, pieno di forza e gioia di vivere, convinto europeista che si spendeva per mettere in evidenza tutte le cose belle che sono nel mondo'. La comunità ...

Tra i fermati il padre e due fratelli del killer | "Cherif in fuga - forse già fuori dalla Francia" : A pochi giorni da Natale un 29enne radicalizzato spara sulla folla in un mercatino. Fallito il blitz per la sua cattura. L'uomo, Cherif Chekatt, era già stato condannato venti volte per reati minori.