Economia Italia ferma nel quarto trimestre | Pil a +0 | 9% nel 2018

Mafie - procuratore De Raho : “Sono la zavorra dell’ Economia italiana - ma ci muoviamo come se fossero criminali ordinari” : Ospite di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio – in onda ogni domenica sera su Rai1 alle 20.30 – il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero De Raho alla domanda del conduttore che chiedeva se la mafia oggi in Italia fosse sottovalutata ha risposto: “Sono anni che anche il governatore della Banca d’Italia individua le mafia come la zavorra dell’economia italiana , eppure nei confronti delle Mafie ...

Bankitalia - nubi sul futuro : "L' Economia globale sta rallentando" : E il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, non fa di certo professione di ottimismo: "Le prospettive sono in rallentamento, l'economia globale è più debole di quanto ci si aspettasse a ...

ENEA - Economia circolare : buone pratiche e primi "numeri" della Piattaforma italiana ICESP : Molto buona anche la percentuale di addetti nel settore dell' Economia circolare rispetto al totale degli occupati in Italia, che si attesta al 2,05% contro l'1,71%. In Europa siamo quindi sopra la ...

Bankitalia - allarme di Visco " Economia globale rallenta" : Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco , è pessimista: "Le prospettive sono in rallentamento, l'economia globale è più debole di quanto ci si aspettasse a inizio 2018". E specificamente per l'Italia, "il costo alto del debito, se nel breve termine è sostenibile, nel lungo tende determinare una caduta" dei risparmi. Segui su affaritaliani.it

Censis : italiani sfiduciati verso Ue - solo 43% pensa che giovi all' Economia : Cresce la sfiducia degli italiani nei confronti dell'Europa. ' solo il 43% degli italiani pensa oggi che l' appartenenza all'Ue abbia in qualche modo giovato all'Italia'. Lo rivela il Censis sul suo ...

Economia circolare : buone pratiche e primi “numeri” della Piattaforma italiana ICESP : Circa 80 fra istituzioni e aziende di rilievo nazionale coinvolte e 60 buone pratiche elaborate da 6 gruppi di lavoro su 6 tematiche trasversali: questi in estrema sintesi i numeri presentati alla prima conferenza annuale sulla Piattaforma italiana per l’ Economia circolare ( ICESP ), coordinata da ENEA, che si è svolta al Senato alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo, del presidente dell’ENEA Federico ...

CDP : pioggia di miliardi per Economia italiana nel piano industriale 2019-2021 di Cassa Depositi e Prestiti : La CDP, infatti, ha partecipazioni in numerose aziende strategie per l'economia dell'Italia. In particolare il gruppo ha partecipazioni, tramite CDP Reti, in Terna , 29,85 per cento,, Snam , 30,37 ...