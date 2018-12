Champions League | rischio Manchester City per la Roma Juventus | occhio alle inglesi

Sorteggio Champions League 2019 - ottavi : quando si svolge? Data - programma - orario d’inizio e tv : Il Sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio si svolgerà lunedì 17 dicembre a Nyon (Svizzera). Le migliori 16 squadre d’Europa conosceranno gli avversari del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le vincitrici degli otto gironi incroceranno le seconde classificate ma non saranno possibili match tra formazioni provenienti dalla stessa Nazione o che si sono già sfidate ...

Champions League - sorpresa nelle quote : la Juventus è solo 3ª tra le favorite : Manchester City e Barcellona davanti alla Juventus secondo i quotisti tra le favorite per la vittoria finale della Champions League 2018/19 Manchester City e Barcellona in testa, Juventus subito dietro. La conclusione della prima fase di Champions League conferma la squadra di Guardiola in testa alle previsione dei traders per il trionfo finale: i Citizens, primi nel gruppo F, sono passati da 5,25 a 4,60 nelle quote 888sport.it, davanti ...

Champions League - caso Isco in casa Real Madrid : ha rifiutato la fascia di capitano contro il CSKA Mosca : Non conosce pace la stagione 2018/2019 di Isco con la maglia del Real Madrid . Dall'arrivo di Santiago Solari in panchina, il trequartista 26enne ha visto il campo con il lumicino. Mai titolare nella ...

Champions League 2018 - calendario sorteggi e fasi : Conosceremo gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League lunedì 17 dicembre: il sorteggio di Nyon, a partire dalle 12, diretta su Sky Sport 24, sul live blog di SkySport.it e la app Sky Sport, ci svelerà le otto sfide tra le sedici regine d'Europa. Agli ottavi di finale non ci potranno essere incroci tra squadre che hanno già condiviso il gruppo nella fase a gironi, né tra squadre ...

Sorteggi Champions League - ecco chi possono incontrare Roma e Juventus : Sorteggi Champions League – Si è chiusa ieri sera la fase a gironi della Champions League 2018-2019 e con essa si sono emessi i verdetti definitivi. Accedono alla seconda fase, quella ad eliminazione diretta che parte con gli ottavi di finale, quattro inglesi, tre spagnole e tedesche, due italiane e francesi e una portoghese e […] L'articolo Sorteggi Champions League, ecco chi possono incontrare Roma e Juventus proviene da Serie A ...

Europa League - le “retrocesse” dalla Champions : il Napoli può affrontare Shakhtar e Bruges : I verdetti dei gironi Come già scritto, il Napoli sarà testa di serie al sorteggio per i sedicesimi di Europa League. Lunedì si conoscerà il nome della squadra avversaria di Ancelotti e i suoi ragazzi, ma intanto prende forma la seconda urna dopo la fine dei gironi di Champions League. Sono arrivate delle buone notizie: oltre all’Inter, in prima fascia finiscono ache Valencia e Benfica, le due squadre più fastidiose. Nell’urna numero ...

Champions League - Inter e Napoli out : devono raggiungere la finale di Europa League per colmare i ricavi mancati : ...Inter e Napoli A spiegare nel dettaglio il peso del mancato accesso agli ottavi di finale per Inter e Napoli è stato Massimiliano Nebuloni nel corso di uno studio speciale andato in onda su Sky Sport ...

Champions League - Uefa ed Eca vogliono giocare nel weekend : La Champions nel weekend, i campionati in mezzo alla settimana. Sarebbe questa, secondo la “Sport Bild”, la rivoluzione a cui starebbero lavorando Uefa ed Eca. Ceferin e Agnelli, a capo delle due associazioni, vorrebbero far giocare la massima competizione europea di sabato e domenica per aumentare l’audience televisiva, guardando soprattutto a mercati come la Cina. Il progetto coinvolgerebbe anche il format: non più 8 ...

Champions League : Young Boys Juventus 2-1 - Plzen Roma 2-1 : Le due squadre italiane perdono ma sono comunque qualificate. I bianconeri restano primi nel girone - Felici e scontenti. Può sembrare un paradosso ma è la condizione mentale di una Juventus in ...

I verdetti numerici dei gironi di Champions League : Tutte le cifre per la qualificazione Messa un attimo da parte l’amarezza per l’eliminazione del Napoli, i numeri più interessanti dei gruppi di qualificazione della Champions League 2018-19 sono i seguenti: • La squadra che ha collezionato più punti è il Porto (16). Squadra spesso sottovalutata, ma che supera per la tredicesima volta in 18 anni la fase a gironi, oltre naturalmente ad aver vinto in questo lasso di tempo una Champions League, due ...

Champions League - la Juventus perde ma passa agli ottavi come prima. Sconfitta indolore pure per la Roma : ora le urne : L’ultima giornata di Champions League termina con un solo pareggio conquistato dalle squadre italiane. Ma è quello che è costato l’eliminazione all’Inter, relegata in Europa League insieme al Napoli battuto dal Liverpool. Fanno molto meno male invece le sconfitte di mercoledì sera di Juventus e Roma. I bianconeri si giocavano il primo posto nel girone, ma contro gli svizzeri dello Young Boys è arrivato il primo vero scivolone ...

Sorteggio Ottavi Champions League 2019 : la data e come vederlo in tv. Le possibili avversarie e gli incroci per Juventus e Roma : Lunedì 17 dicembre (ore 12.00) si svolgerà il Sorteggio degli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Sarà l’urna di Nyon a definire gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta, le migliori 16 squadre d’Europa si daranno battaglia con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale per importanza. L’Italia sarà presente con Juventus e Roma dopo le ...