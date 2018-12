Un milione e mezzo italiani ha licenza ma armi sono molte di più

Suore al casinò : rubano mezzo milione alla scuola e vanno a giocare a Las Vegas : La loro passione non era proprio quella per la quale avevano preso i voti, ma una decisamente pericolosa. Tanto che hanno perfino sottratto mezzo milione di dollari dai fondi per la scuola, nel corso ...

Studentessa mette la verginità all'asta. «Voglio un milione e mezzo per un futuro migliore» : Per il futuro Jade ha le idee chiare: 'Mi piacerebbe diventare una imprenditrice, vorrei una attività tutta mia, che mi permetta di viaggiare in tutto il mondo e fare beneficenza'. Con questa ...

Una ragazza inglese di 18 anni, ha messo all'asta la sua verginità online. La decisione – ha spiegato – l'ha presa perché vuole costruirsi "un futuro migliore". La diciottenne di Londra , si chiama Jade, e ha raccontato alla rivista Femail che ha grandi ambizioni per il suo futuro e in particolare "vuole aiutare sua madre". La Studentessa – base d'asta 100mila sterline – non ha ...

Spread - il sondaggio di Facile.it : un milione e mezzo di italiani non sa cosa sia. Soprattutto al Nord est : ... infatti, il 44,4 per cento degli italiani, pari a oltre 19 milioni di individui, dichiara di temere che l'andamento dello Spread si ripercuota negativamente sulla propria economia familiare.

L'esercito degli irregolari : sono mezzo milione in crescita costante : ROMA. sono sempre sotto i riflettori: su di loro si scrive molto, si parla ancor di più, si annunciano retate ed espulsioni di massa. Ma restano in gran parte invisibili. sono un popolo fantasma, che ...

L'esercito degli irregolari : sono mezzo milione in crescita costante : Rapporto della Fondazione Ismu: uno straniero ogni dieci abitanti. A sei su dieci è stato negato uno status legale. Si stima che nei prossimi dieci anni i nuovi cittadini italiani sfioreranno i due milioni

Matteo Salvini 'regala' un milione e mezzo di euro all'Associazione amica di Kyenge e Boldrini : Il suo motto è 'prima gli italiani' . Su queste tre parole Matteo Salvini ha costruito il successo della Lega , senza Nord, 2.0, portandola dal 5% delle preferenze ereditate dal suo predecessore ...

Epilessia - mezzo milione di pazienti in Italia. La prevenzione? Ora si fa sui cartoni del latte : L'attività fisica nella quotidianità o lo sport hanno effetti positivi neurologici, medici e psicosociali nelle persone con Epilessia in quanto possono ridurre la frequenza delle crisi e la ...

Boscoreale - Universiadi - mezzo milione di euro per riqualificare lo stadio 'Pozzo' : Da uomo di sport sono doppiamente contento di aver contribuito a ripristinare l'impianto sportivo che ai più sembrava una chimera. Questa è una vittoria anche dell'Amministrazione comunale nella sua ...

Biblioteca civica. Un milione e mezzo di euro per salvaguardare il deposito librario : Ass.Zanotto nel deposito Due le fasi di lavoro. Prima verranno fatti gli interventi antisismici, finanziati dalla Regione Veneto con 491 mila euro, e poi gli impianti e l'antincendio, coperto dal ...

Guida con il cellulare e passaggio con il rosso : mezzo milione di multe - il record degli autisti Atac : Pensare che quando sono stati arruolati dall'Atac, anni fa, hanno pure dovuto superare una prova di Guida non delle più facili. Eppure, a leggere i report interni di via Prenestina, gli autisti dei ...

Malware Android : mezzo milione di utenti vittime di app contraffatte : In questi ultimi anni, gli smartphone sono diventati una costante della nostra vita quotidiana, fungendo non più soltanto da telefoni, ma anche da veri e propri piccoli computer connessi ad internet. Di conseguenza sono aumentati e stanno aumentando i rischi relativi alla sicurezza dei dispositivi e dei dati degli utenti. Proprio in questi ultimi giorni, il sito "TechCrunch" ha riportato che poco più di mezzo milione di utenti Android sarebbero ...