Roma | lite alla fermata del bus | uomo accoltellato alla testa

De Priamo : resoconto politecnico conferma nostri dubbi su stadio Roma : Roma – “Il parere richiesto dalla sindaca Raggi come ‘due diligence’ rispetto alla vicenda del progetto sullo stadio di Tor di Valle, a quanto si apprende, conferma in pieno le criticita’ che Fdi, nel votare contro la delibera della Raggi cosi’ come contro quella precedente di Marino e Caudo, aveva manifestato anche attraverso la presentazione di emendamenti inesorabilmente bocciati. In particolare avevamo ...

STADIO Roma : Grancio (demA) “Politecnico Torino conferma impatto catastrofico” : STADIO ROMA: Grancio (demA) “Politecnico Torino conferma impatto catastrofico sul traffico, ora Giunta Raggi revochi gli atti di approvazione”. “Lo studio trasportistico del Politecnico di Torino boccia, senza possibilità di appello, l’operato dell’Amministrazione capitolina in merito al nuovo STADIO di Tor di Valle. Ora la Giunta Raggi deve revocare l’iter di un progetto insostenibile dal punto di vista urbanistico e gravato dai troppi dubbi ...

Stadio della Roma - Politecnico di Torino : “Quadro catastrofico per la viabilità - scenario di blocco totale della rete” : “Lo scenario (del traffico, ndr) in presenza di evento sportivo restituisce un quadro catastrofico”. Nonostante un “intervallo orario considerato eccessivamente favorevole” e “un utilizzo del mezzo pubblico pari al 50%”. E’ stato sempre quello il grande problema del “nuovo” progetto dello Stadio dell’As Roma, concordato a febbraio 2017 fra Virginia Raggi e il patron giallorosso James Pallotta: la viabilità. Lo aveva detto il Ministero dei ...

Retroscena Roma-Inter : lite tra Totti e lo staff di Spalletti - i dettagli : Roma-Inter, Francesco Totti ha avuto un battibecco con un assistente di Luciano Spalletti in zona interviste all’Olimpico Roma-Inter continua ancora a far discutere, non solo per il rigore negato a Zaniolo e per l’utilizzo del Var, ma anche per un Retroscena legato a Francesco Totti. Durante una diretta di Roma TV, Totti è stato infatti protagonista di un battibecco con Daniele Baldini, assistente di ...

JUNIORES REGIONALI ELITEBIBBIENA - PORTA RomaNA 0-0 : ... palla fuori di poco 34'st PORTA ROMANA che prova la beffa in contropiede, conclusione di Pisciotta, ma palla esce Le due squadre si dividono la posta in palio anche se la cronaca certifica che il ...

Roma - giunta dà ok a bilancio consolidato Ma è lite tra Campidoglio e Ama : in ballo 60 milioni usati per i servizi cimiteriali : Il Comune fa causa al Comune. Perché di questo si tratta. L’amministrazione capitolina non è ancora riuscita a mettere la parola fine al braccio di ferro da 60 milioni di euro che da 7 mesi tiene bloccati sia i conti del Campidoglio sia quelli della sua Ama Spa. Probabilmente, servirà un lodo arbitrale per capire chi ha ragione e in quale misura. Altri soldi dei cittadini Romani buttati per risolvere un “derby” in famiglia, insomma. La giunta ...

Giusy Romaldi/ Chi è? Dalla tragedia del terremoto al fidanzato fino alla lite con Bad Matty - Amici 18 - - IlSussidiario.net : Giusy Romaldi è un'aspirante ballerina della scuola di Amici 18. Età, fidanzato, confessioni delicate e la lite con Bad Matty

Roma - poliziotti aggrediti da rom durante una lite a Termini - un agente spara un colpo in aria : È accaduto in piazza dei Cinquecento. I due nomadi, un 24enne e un 59enne, sono stati arrestati per tentata rapina aggravata in concorso

Roma - BLITZ CONTRO CLAN CASAMONICA : SGOMBERATE 8 VILLE/ Saranno demolite : in azione 600 agenti - IlSussidiario.net : ROMA, BLITZ CONTRO CLAN CASAMONICA: SGOMBERATE 8 VILLE. Saranno demolite, in azione 600 agenti: hanno incontrato resistenza solo in una casa.

Moto - ancora guai per Romano Fenati : denunciato dopo una lite con la Polizia Stradale : Romano Fenati è stato protagonista di un alterco con la Polizia Stradale che ha portato alla denuncia del pilota dopo una reazione sopra le righe Romano Fenati ne ha combinata un’altra. dopo essere stato estromesso dalla Moto2 per aver premuto il freno in corsa a Stefano Manzi, il pilota è rimasto nell’ombra per un po’, con l’intento di rigenerarsi. Adesso è tornato alla ribalta delle cronache per un avvenimento non ...

Roma : aggredisce fisicamente moglie dopo lite - in carcere marito violento : Roma – L’ha aggredita cosi’ violentemente da mandarla in ospedale in codice rosso con una frattura a uno zigomo, fratture costali multiple, fratture a entrambe le mani, la lacerazione milza e una emorragia cerebrale. Un 50enne dello Sri Lanka e’ stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali gravissime per aver ...