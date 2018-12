ilfattoquotidiano

: #Sco e Division Investigacion Federal de Fugitivos argentina hanno catturato a Buenos Aires Giancarlo Massidda lati… - poliziadistato : #Sco e Division Investigacion Federal de Fugitivos argentina hanno catturato a Buenos Aires Giancarlo Massidda lati… - CALCIOGEMINI : Traffico di droga, arrestato pericoloso latitante Giancarlo Massidda - Cascavel47 : Giancarlo Massidda fermato in Argentina: evaso nel 2010, il narcos italiano era tra i 100 criminali più pericolosi… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Si era creato una nuova identità e viveva in un residence dopo essere8 anni fa mentre era agli arresti domiciliari. Ma questa volta gli agenti lo hanno scovato. Se n’era andato lontano,. Viveva in Sud America, tranquillamente.Gli uomini dello Servizio centrale operativo della polizia – con la collaborazione dei colleghi argentini – lo hanno arrestato a Buenos Aires, nella zona di Berazateguinei nei pressi del comprensorio Country Fincas de Iraola. Inserito nell’elenco dei 100 più pericolosi criminali in circolazione. Romano di 61 anni, l’uomo è ritenuto il promotore di un gruppo criminale attivo nel basso Lazio che importava di grossi quantitativi di cocaina.Avviate nel 2018 e svolte dal Servizio centrale operativo insieme alle Squadre Mobili di Latina e Roma, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Roma e con il ...