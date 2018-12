ilfattoquotidiano

: C'è una cosa che lega Walas Bibi e Zubaida, che provano a dimenticare il dolore delle loro ferite nel nostro Centro… - emergency_ong : C'è una cosa che lega Walas Bibi e Zubaida, che provano a dimenticare il dolore delle loro ferite nel nostro Centro… - Cascavel47 : Cosa cercano gli italiani su Google: nel 2018 protagonisti i Mondiali e Sergio Marchionne - fq_tecnologia : Cosa cercano gli italiani su Google: nel 2018 protagonisti i Mondiali e Sergio Marchionne -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Fine anno è tempo di bilanci, enon manca di tirare le somme delle ricerche che sono andate per la maggiore in Italia nel. Non stupisce che musica, sport e politica abbiano tenuto banco nelle prime 10 posizioni delle Parole emergenti del motore di ricerca.Anche se l’Italia non ha partecipato aidi calcio, sono proprio ial primo posto, forse per curiosità o perché tanti hanno “adottato” qualche squadra straniera pur di seguire l’evento.Il nazionalissimo evento canoro del Festival di San Remo si è piazzato in ottava posizione a conferma che, nonostante gli anni, alla fine lo show canoro fa presa sul pubblico. Ma attira di più il Grande Fratello, che nelha conquistato una quinta posizione. Politica in sesta e settima piazza, rispettivamente con le chiavi di ricerca “Governo” e “Elezioni 4 ...