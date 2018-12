Strasburgo | spari al mercatino di Natale

Spari al mercatino di Natale a Strasburgo : almeno 1 morto e diversi feriti - Parlamento Ue blindato : Spari in un mercato di Natale a Strasburgo . Secondo il giornale britannico Daily Mirror, c’è stato un fuggi fuggi tra i turisti e ci sarebbero “ diversi feriti ”. La polizia non ha ancora confermato l’accaduto. “ Spari nel centro di Strasburgo ”. Lo twitta Alain Fontanel, vicesindaco della città francese. Secondo testimoni si temono vittime. Gli Spari si sarebbero verificati al mercato di Natale . L’area ...

