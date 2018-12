USA | trovato morto dipendente Google nella sede di New York

G20 : trovato accordo su commercio e migranti - ma non sul clima. USA : no a Parigi : ... 'partendo dal presupposto che privilegiare l'economia circolare è una direttiva fondante dell'esecutivo italiano, come previsto dal contratto di governo'. È stato raggiunto, secondo quanto si ...

Sosta a pagamento RagUSA - trovato accordo per dipendenti Tribunale : Tariffe agevolate per i lavoratori del Tribunale e della prefettura di Ragusa. Raggiunto un accordo al termine di un vertice al Comune.

Militare americano trovato morto : giallo nella base USAf di Aviano : giallo alla base Usaf di Aviano. Un aviere statunitense , assegnato al 31st Fighter Wing di Aviano, Pordenone,, è stato trovato senza vita all'interno dell'aeroporto la notte scorsa , poco dopo l'una. ...

Palermo - ritrovato il corpo del medico Giuseppe Liotta. È morto a caUSA del maltempo mentre andava al lavoro : È stato trovato il corpo del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso nel nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo.Dopo oltre quattro giorni di ricerche il cadavere è stato trovato in territorio di Roccamena, nel vigneto di un'azienda agricola allagata dal fiume Belice sinistro. Il corpo è stato notato dall'equipaggio di un elicottero della polizia di Stato.Il cadavere era in località ...

SiracUSA - bimba di un anno mangia hashish trovato in casa : ricoverata in terapia intensiva : La piccola ha ingerito un pezzetto di hashish trovato in casa e si è sentita male. Trasportata d'urgenza in elicottero al Policlinico di Messina, è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata. Sul caso indagano i carabinieri che hanno denunciato i genitori della bambina.Continua a leggere

RAVENNA - CROLLA LA CHIUSA DI SAN BARTOLO/ Ultime notizie - trovato morto il tecnico disperso : RAVENNA, CROLLA la CHIUSA di San BARTOLO. Ultime notizie, trovato morto il tecnico della protezione civile disperso da ieri pomeriggio, dopo la frana avvenuta sotto al ponte(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 09:21:00 GMT)

USA - Nbc : pacco sospetto trovato vicino alla casa dei Clinton : ... negli Stati Uniti - di George Soros, il miliardario ebreo accusato dai complottisti di tutto il mondo di essere il responsabile dei peggiori disastri globali. 24 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali ...

George Soros - trovato ordigno nella cassetta della posta : fatto brillare/ USA - Fbi indaga : movente politico? : George Soros, trovato ordigno nella cassetta della posta: Usa, pacco sospetto fatto brillare dagli artificieri. L'imprenditore finito nel mirino delle destre: nessun ferito.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:08:00 GMT)

GEORGE SOROS - TROVATO ORDIGNO NELLA CASSETTA DELLA POSTA/ USA - pacco sospetto fatto brillare : nessun ferito : GEORGE SOROS, TROVATO ORDIGNO NELLA CASSETTA DELLA POSTA: Usa, pacco sospetto fatto brillare dagli artificieri. L'imprenditore finito nel mirino delle destre: nessun ferito.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:24:00 GMT)

USA - ordigno esplosivo trovato nella cassetta postale di George Soros : Un ordigno esplosivo è stato trovato nella cassetta delle lettere della residenza del miliardario e filantropo George Soros, nello stato di New York. Soros, uno dei principali finanziatori del partito ...

Trovato il tirante corroso che ha caUSAto il crollo del ponte Morandi : "Prova decisiva" : È stato individuato, tra le tante macerie, il tirante che ha ceduto provocando il crollo di ponte Morandi il 14 agosto scorso. Il reperto numero 132, sotto sequestro dentro un hangar e in partenza per Zurigo dove sarà sottoposto a una super-perizia, non è un detrito qualunque. Ma con ogni probabilità la principale prova sulle cause del crollo del ponte Morandi. Lo scrive il Secolo XIX. Agli occhi degli investigatori ...