Brexit | 52% ora a favore del ' remain'

Brexit - il 52% ora a favore del 'remain' : 0.01 La maggioranza dei britannici ora pensa che il Paese dovrebbe rimanere all'interno dell'Unione europea. Lo affermano i risulati di un nuovo sondaggio. Il 52% dei cittadini è a favore del 'remain': un sostegno aumentato di mese in mese dall'estate scorsa fino a superare il 50% a dicembre quando sono emerse le complesse realtà della Brexit Per la metà delle persone l'accordo un "cattivo affare" per il Regno Unito. Molti, inoltre, ...