Tragedia in discoteca | le storie delle vittime

Tragedia discoteca : una minorenne avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino - l’accusa sarebbe di omicidio preterintenzionale : La Procura della Repubblica di Ancona sta indagando per individuare chi ha spruzzato la spray urticante che ha scatenato il panico nella discoteca “Lanterna azzurra“, nell’anconetano, e per cercare capire quante persone erano effettivamente dentro la sala rispetto ai 1.400 biglietti venduti per una capienza massima autorizzata di 871 persone. A perdere la vita, la notte scorsa, sono state sei persone, cinque minorenni e una ...

Tragedia discoteca - il fratello di una ragazza ferita : “Avevo avvisato mia sorella che sarebbe potute succedere - non è la prima volta al concerto di Sfera” : “Non credo sia stata una bravata, quella dello spray al peperoncino, sono tre volte che succede ai concerti di Sfera, lo scorso anno al Mamamia e poi anche a Rimini. Credo sia qualcuno che vuole fare un dispetto a lui“. Amos, 21 anni, è il fratello di una 15enne rimasta ferita nella calca che ha causato una vera e propria Tragedia nella discoteca La Lanterna Azzurra di Corinaldo. La ragazza si trova ora ricoverata all’ospedale ...

Tragedia Corinaldo - i sigilli alla discoteca "Lanterna azzurra". FOTO : Tragedia Corinaldo, i sigilli alla discoteca "Lanterna azzurra". FOTO Nella Tragedia sono morte sei persone e alcune decine sono rimaste ferite. L'incidente è stato provocato dal crollo di una parte della struttura all'esterno di una delle tre porte di sicurezza del locale Parole chiave: ...

Tragedia in discoteca - le indagini 'Venduti 1.400 biglietti per 469 posti - morti per il cedimento delle balaustre' : Cronaca Panico in discoteca a Corinaldo per spray urticante: 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta di ALBERTO CUSTODERO

Tragedia della discoteca : Salvini arriva a Corinaldo : Il ministro dell'Interno Salvini è arrivato a Corinaldo, sul luogo della Tragedia che è costata la vita a cinque ragazzini e una mamma. Salvini è entrato all'interno della discoteca Lanterna azzurra ...

Tragedia in discoteca ad Ancona : i nomi delle vittime : Sono stati resi noti i nomi delle vittime della Tragedia avvenuta la notte scorsa in un discoteca ad Ancona. Indagini in corso per l'accaduto.

Ancona - Tragedia in discoteca : 6 morti al concerto di Sfera Ebbasta : Ancona, tragedia in discoteca: 6 morti al concerto di Sfera Ebbasta Alla Lanterna Azzurra hanno perso la vita 5 minorenni e una madre che accompagnava la figlia. Conte e Salvini ad Ancona. Il ministro parla di "mix di incoscienza e avidità". Il premier: "Venduti 1400 biglietti, ma era aperta solo una sala con capienza ...

Tragedia in discoteca - muoiono cinque ragazzi e una mamma : Roma, 8 dic., askanews, - Tragedia in discoteca, nell'entroterra di Ancona. Forse per uno spray al peperoncino, secondo alcune testimonianze, e si è scatenato il panico in una discoteca a Corinaldo. ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo : Eleonora lascia 4 figli : lascia 4 figli, tra cui la ragazza undicenne che aveva accompagnato alla Lanterna di Corinaldo, e che si e’ salvata Eleonora Girolimini, una delle vittime della Tragedia avvenuta in occasione del concerto di Sfera Ebbasta. figlia di un noto ristoratore della citta’ e piuttosto conosciuta a Senigallia dove vive la famiglia. Il padre gestisce infatti un locale, noto soprattutto negli anni ’80 sul lungomare. Proclamato il lutto ...

Tragedia in discoteca - Andes : “Più steward anche per gli eventi non sportivi” : “La Tragedia avvenuta nelle scorse ore nella discoteca di Ancona, qualora le ricostruzioni emerse in queste ore dovessero essere confermate, evidenzia come il piano di emergenza di un sito deve prendere in considerazione anche l’idoneità dei luoghi verso i quali sono indirizzati i flussi delle persone durante l’evacuazione. Questo sia in termini di spazi fruibili per il numero di persone che ci si attende di dover evacuare, sia della ...

Tragedia ad Ancona - il pm : 'Venduti 1400 biglietti - capienza discoteca circa 800 posti' : Per la morte di sei persone durante il concerto di Sfera Ebbasta alla Lanterna azzurra di Corinaldo si indaga per omicidio colposo plurimo. Locale sotto sequestro

Tragedia in discoteca a Corinado - lo sfogo del papà di una vittima : “Succede solo in Italia” : “solo in Italia succedono queste cose, se è vero che quella è una discoteca che al massimo contiene 300 persone. E’ finita la vita a me e a mia moglie”. Parla Giuseppe Orlandi, padre di Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone, uno morti nella calca della discoteca di Corinado, all’uscita dell’obitorio dell’azienda Ospedali Riuniti di Ancona. “Era andato con la navetta, era la seconda volta che ci andava. ...