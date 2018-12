Tragedia in discoteca a Corinaldo | Eleonora lascia 4 figli

Tragedia in discoteca - Andes : “Più steward anche per gli eventi non sportivi” : “La Tragedia avvenuta nelle scorse ore nella discoteca di Ancona, qualora le ricostruzioni emerse in queste ore dovessero essere confermate, evidenzia come il piano di emergenza di un sito deve prendere in considerazione anche l’idoneità dei luoghi verso i quali sono indirizzati i flussi delle persone durante l’evacuazione. Questo sia in termini di spazi fruibili per il numero di persone che ci si attende di dover evacuare, sia della ...

Tragedia ad Ancona - il pm : 'Venduti 1400 biglietti - capienza discoteca circa 800 posti' : Per la morte di sei persone durante il concerto di Sfera Ebbasta alla Lanterna azzurra di Corinaldo si indaga per omicidio colposo plurimo. Locale sotto sequestro

Tragedia in discoteca a Corinado - lo sfogo del papà di una vittima : “Succede solo in Italia” : “solo in Italia succedono queste cose, se è vero che quella è una discoteca che al massimo contiene 300 persone. E’ finita la vita a me e a mia moglie”. Parla Giuseppe Orlandi, padre di Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone, uno morti nella calca della discoteca di Corinado, all’uscita dell’obitorio dell’azienda Ospedali Riuniti di Ancona. “Era andato con la navetta, era la seconda volta che ci andava. ...

Tragedia in discoteca : venduti 1400 biglietti - ma la capienza era di 870 : “I biglietti venduti sono circa 1.400 a fronte di una capienza di 870 persone circa”. Lo ha detto il procuratore capo della Repubblica di Ancona Monica Garulli che sta effettuando un sopralluogo nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in localita’ Madonna del Piano, insieme al questore Oreste Capocasa, al comandante provinciale dei carabinieri Cristian Carrozza, al procuratore minorile Giovanna Lebboroni. Si sta muovendo ...

Tragedia in discoteca - le indagini 'Venduti 1.400 biglietti per 871 posti - morti per il cedimento delle balaustre' : Cronaca Panico in discoteca a Corinaldo per spray urticante: 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta di ALBERTO CUSTODERO

Tragedia in discoteca a Corinaldo : i soccorsi e le indagini : Tragedia in una discoteca vicino ad Ancona: cinque ragazzi e una donna sono morti schiacciati dalla calca mentre tentavano di fuggire dal locale, probabilmente dopo che qualcuno aveva scatenato il ...

Strage discoteca - Conte : “Subito risposte”. Mattarella : “Tragedia che lascia impietriti” : I commenti del premier Giuseppe Conte e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla tragedia di Corinaldo, dove prima di un concerto di Sfera Ebbasta nella discoteca “La Lanterna Azzurra”, sei persone sono morte e decine sono rimaste ferite: “Si dovrà fare piena luce sull'accaduto, accertando eventuali responsabilità e negligenze”.Continua a leggere

Tragedia in discoteca - le indagini : “Venduti più biglietti dei posti disponibili” : C’era troppa gente dentro la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove è scoppiato il panico, forse perché qualcuno ha usato uno spray urticante, e dove nella calca sono morte 6 persone (Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia). Sono ...

Tragedia discoteca Corinaldo - le immagini del crollo della balaustra : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tragedia in discoteca a Corinaldo : 7 in codice rosso - sono in pericolo di vita [FOTO] : 1/11 Ufficio Stampa Vigili del Fuoco/LaPresse ...

Tragedia in discoteca ad Ancona - Salvini : «Non è stata una fatalità - c'era più gente del consentito». Il premier Conte va dai feriti : una Tragedia che lascia impietriti, non si può morire così»: queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul gravissimo incidente in una discoteca in provincia di Ancona. «È ...

Ancona - Tragedia in discoteca al concerto di Sfera Ebbasta : i soccorsi sul posto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tragedia in discoteca : 6 morti Ipotesi : troppe persone presenti : Panico in discoteca per spray urticante: 6 morti e oltre 120 feriti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta. C'è anche una mamma e... Segui su affaritaliani.it

Corinaldo - una mamma e 5 ragazzini : chi sono le vittime della Tragedia in discoteca : Tre ragazze, due ragazzi e una mamma che aveva accompagnato la figlia. sono loro le sei vittime della tragedia della discoteca di Corinaldo , non lontano da Ancona, morte schiacciate dalla calca ...