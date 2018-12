Windows 10 October 2018 Update : nuovo aggiornamento cumulativo [Release Preview] : Durante la giornata di ieri, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 October 2018 Update per gli utenti Insider nel canale Release Preview: si tratta della build 17763.167 (KB4469342). Changelog Addresses an issue in Microsoft Edge with using the drag-and-drop feature to upload folders from the Windows desktop to a file hosting service website, such as Microsoft OneDrive. In some scenarios, files contained in the ...

Windows 10 October Update è sparito dai radar : Windows 10 October Update è l’aggiornamento che Microsoft ha distribuito all’inizio del mese scorso, in leggero anticipo rispetto alle previsioni degli utenti e degli addetti ai lavori. Il roll-out di questa versione è stato un leggi di più...

Microsoft - riparte la distribuzione dell'October Update per Windows 10 : Risolti tutti i problemi che avevano condotto allo stop all’inizio di ottobre. Ma la diffusione sarà comunque rallentata

Windows 10 October 2018 Update - Microsoft riconosce un altro bug : Non finisce ancora l’infelice avventura di Microsoft con l’aggiornamento October 2018 di Windows 10. Dopo i tanti problemi avuti già in fase di rilascio, che costrinsero Microsoft a bloccare l’aggiornamento e a ritirarlo dal mercato, giunge leggi di più...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Questa sera, Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di novembre per tutti gli utenti Windows 10 October 2018 Update: stiamo parlando della build 17763.134 (KB4467708). Changelog Provides protections against an additional subclass of speculative execution side-channel vulnerability known as Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639) for AMD-based computers. These protections aren’t enabled by default. For Windows client ...

Windows 10 October Update viene rimandato a novembre : Come sappiamo, il noto e atteso aggiornamento stagionale di Microsoft per il suo sistema operativo ha avuto non pochi problemi, finendo con l’essere ritirato d’urgenza. Nonostante l’azienda di Redmond abbia già individuato e corretto il leggi di più...

Windows 10 : nuovi problemi con October 2018 Update : Tra i problemi emersi nella nuova versione di Windows 10, aggiornata a October Update, è presente un difetto che può portare alla perdita di dati. October 2018 Update Il successore di April Update è, ormai, disponibile sul web ed è stato installato in vari dispositivi. Come ogni build porta dei cambiamenti in positivo, sono presenti anche i classici problemi che necessitano una “limata” per ottenere una versione stabile e funzionale. Tra i ...

Windows 10 October Update : riprende l’aggiornamento : Windows 10 October Update riprende dopo lo stop per il bug che elimina cartelle che possono essere recuperate solo se hai impostato un backup precedente, altrimenti puoi rivolgerti all’assistenza Microsoft senza alcun costo. Windows 10 October Update riprende il roll out Quando ci sono aggiornamenti importanti come questo di ottobre, il rilascio è graduale per verificare che tutto funzioni. Purtroppo, come già avvenuto ad aprile, qualcosa ...

Microsoft Edge : elenco delle principali novità in Windows 10 October 2018 Update : Con Windows 10 October 2018 Update, Microsoft Edge, il browser del colosso di Redmond, è stato ulteriormente migliorato con l’introduzione di diverse novità. Rinnovata l’interfaccia del menu e delle impostazioni Accanto ad ogni voce del menu sono state aggiunte le icone e le scorciatoie da tastiera per rendere più veloce la navigazione. Introdotta la possibilità di rimuovere e aggiungere le icone nella barra degli strumenti. Il design delle ...

Microsoft sospende l'aggiornamento 'Windows 10 October 2018 Update' : Microsoft ha sospeso [VIDEO] l'aggiornamento 'Windows 10 October 2018 Update' perché sembra che cancelli dei documenti dai dispositivi degli utenti. Il sistema operativo dunque potrebbe avere un bug nascosto che elimina dalle cartelle Documenti e Immagini file importanti e personali. L'azienda sconsiglia inoltre di prore l'installazione del tool fino a nuovo avviso: potrebbero insorgere altri difetti che potrebbero compromettere la memoria dei ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Questa sera, Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di ottobre per tutti gli utenti Windows 10 October 2018 Update: stiamo parlando della build 17763.55 (KB4464330). Changelog Addresses an issue affecting group policy expiration where an incorrect timing calculation may prematurely remove profiles on devices subject to the “Delete user profiles older than a specified number of day.” Security Updates to Windows Kernel, ...

Microsoft promette di recuperare i file cancellati dal Windows 10 October Update : Dopo l’evento Microsoft che ha visto protagonisti i nuovi Surface Pro 6, Surface Laptop 2 e Surface Studio 2, l’azienda ha rilasciato al pubblico il tanto atteso Windows 10 October Update. Purtroppo per Microsoft, le leggi di più...

Windows 10 October Update : Microsoft interrompe la distribuzione : In seguito alle recenti problematiche emerse dall’installazione dell‘ultimo aggiornamento di Microsoft, Windows 10 October Update, l’azienda ha deciso di interrompere la diffusione della release. Windows 10 October Update non era ancora pronto al lancio Molti leggi di più...