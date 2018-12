Cani randagi ovunque e strade da terzo mondo il Ministro Centinaio boccia la Sicilia

Il negozio Ikea che accoglie i Cani randagi : Il negozio Ikea di Catania che accoglie i cani randagiIl negozio Ikea di Catania che accoglie i cani randagiIl negozio Ikea di Catania che accoglie i cani randagiIl negozio Ikea di Catania che accoglie i cani randagiIl negozio Ikea di Catania che accoglie i cani randagiIl negozio Ikea di Catania che accoglie i cani randagiIl negozio Ikea di Catania che accoglie i cani randagiIl negozio Ikea di Catania che accoglie i cani randagiIl negozio Ikea ...

Salah vuole salvare 4000 Cani e gatti randagi egiziani dal probabile macello : In Egitto cresce lo sdegno per la prevista esportazione di più di quattromila cani e gatti randagi verso Paesi in cui, al posto di una famiglia adottiva, troveranno le cucine di ristoranti di carne. E, ora, anche l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah si scaglia contro il progetto: "gatti e cani non saranno esportati da nessuna parte. Non succederà", assicura il campione egiziano su Twitter. ?? ??? ????? ...

Salah vuole salvare 4000 Cani e gatti randagi egiziani dal probabile macello : In Egitto cresce lo sdegno per la prevista esportazione di più di quattromila cani e gatti randagi verso Paesi in cui, al posto di una famiglia adottiva, troveranno le cucine di ristoranti di carne. E,...

Ikea apre le sue porte : ora i Cani randagi potranno entrare a riscaldarsi : Il freddo è arrivato e, come ogni anno, il problema ricade anche sugli animali randagi che girano per le città senza avere un posto dove ripararsi. Questo però non succede a Catania dove ha preso piede una bella iniziativa di solidarietà, proprio durante le giornate di maltempo che hanno colpito la città siciliana. Qui infatti ad aprire le proprie porte ai cani randagi è stato un negozio molto famoso: l’Ikea. Un’iniziativa che ha fatto subito il ...

Ikea di Catania apre le porte ai Cani randagi : foto e video fanno il giro del web : foto e video degli animali randagi ospitati nel negozio Ikea di Catania durante le giornate di maltempo sono diventati presto virali. Lo staff del negozio ha deciso di regalare un rifugio ai cani della zona e tanti clienti, come testimoniano le fotografie postate su Instagram, sembrano aver apprezzato.Continua a leggere

Il negozio Ikea di Catania ha aperto il suo negozio per ospitare i Cani randagi nei giorni di forte maltempo : Il maltempo che negli ultimi giorni ha colpito la Sicilia è stato causa di molti disagi. A soffrire per questa situazione, oltre alle persone, sono stati molti animali. A Catania però i cani randagi della città sono stati "ospitati" per giorni dal negozio Ikea della città.Una cliente ha ripreso in un video gli animali che dormivano in tranquillità sui tappeti. "Una bella iniziativa per dare rifugio ai cani ...

Maltempo : in Sicilia morti annegati 400 Cani e gatti randagi : Stanno riemergendo in queste ore dal fango anche le carcasse di cani e gatti che sono morti annegati in questi giorni di Maltempo. Non è affatto facile fare un conto di quanto possano essere le vittime a quattro zampe in queste tragiche giornate che hanno colpito la Sicilia ma visto l’alto numero di animali randagi, in particolare cani che sono presenti in tutta l’Isola non possiamo escludere che possano essere diverse centinaia i ...