Lavoro, congedo di maternità: si cambia, in servizio fino al nono mese

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Si lavora a pieno ritmo in queste ore in Commissione Bilancio per gli ultimi ritocchi alla manovra finanziaria. Un emendamento della Lega alla Legge di Bilancio stravolge le attuali regole che disciplinano ildià. Un altro emendamento leghista invece riconferma,al 2021, il bonus degli asili nido, con un piccolo ritocco in positivo del suo valore (da 1.000 si passa a 1.500 euro).Approvati gli emendamenti leghisti nella legge di bilancio: nuovodi(mamma e papà) e aumento dell’assegno per il bonus asili nidi Secondo quanto riportato poche ore fa dal Corriere della Sera è stato necessario un semplice emendamento della Lega al testo normativo in discussione perre le regole sinora vigenti su questa importante tematica. Le donne che lavorano e sono in gestazione, potranno rimanere inal giorno prima del loro parto. ...