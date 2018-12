Fortnite | Epic Games pubblica la seconda immagine teaser della Stagione 7

Epic Games - il creatore di Fortnite - annuncia il suo negozio virtuale : (Foto: Epic Games) Da produttore e sviluppatore di videogiochi a proprietario di una piattaforma per la vendita di titoli altrui. Epic Games, lo studio responsabile di classici come le serie Unreal e Gears of War, ma anche dello spettacolare fenomeno Fortnite, ha annunciato il suo prossimo passo nel mondo videoludico: si chiama Epic Games Store, ed è un negozio virtuale nel quale gli sviluppatori potranno mettere in vendita i propri al pubblico ...

Fortnite e i balletti rubati : Rapper e star del cinema contro la Epic Games #Fortnite : Fortnite continua a far parlare di sé, senza contare che il suo nome sia già sulla bocca di tantissimi giocatori di ogni età. Nonostante il grande gioco di successo, le critiche legate ad alcuni aspetti del videogame sono ancora tante. Ci riferiamo a come la Epic Games si sia ispirata in modo decisamente palese a mosse o piccoli balletti diventati celebri grazie a star della musica o del cinema, per poi rivendersele come oggetti a pagamento. A ...

Fortnite : 2 Milly ingaggia uno studio legale per fare causa ad Epic Games : Come saprete Fortnite mette a disposizione una serie di emote che consistono in balli ripresi dal panorama pop contemporaneo, peccato che stando ad alcuni rapper Epic avrebbe rubato i loro balli per poi proporli al pubblico sotto forma di microtransazioni.Di fatto si tratterebbe, almeno in linea teorica, della monetizzazione di passi di danza rubati a rapper e attori (qualcuno ha nominato Turk?) e poi proposti in gioco come emote a ...

Fortnite su iOS costretto a negare la funzione regalo - Epic Games se ne lava le mani : La pervasività di Fortnite è ormai un dato di fatto più che assodato. Il Battle Royale di Epic Games si è imposto prepotentemente all'attenzione dei videogiocatori nel corso dell'ultimo anno, con risultati che, a priori, nemmeno il team di sviluppo si aspettava, con conseguenze importanti per l'intera industria videoludica. Numerosi sono stati infatti i titoli che hanno deviato dal loro cammino canonico per abbracciare la filosofia di Fortnite, ...

Fortnite : tutti i dettagli della patch 6.31 tra Rissa a Squadre - Fucile a pompa epico e leggendario e molto altro : Come annunciato nel corso della mattinata Fortnite si aggiorna e lo fa con l'arrivo della patch 6.31, un aggiornamento molto atteso e sicuramente tutto da scoprire.Proprio per saziare la vostra sete di conoscenza abbiamo deciso di riportare i cambiamenti principali concentrandoci soprattutto sulla modalità Battaglia Reale. Per tutti gli altri cambiamenti (in particolari quelli legati alla modalità Salva il Mondo) vi rimandiamo al sito ufficiale ...

In Fortnite disponibile una skin creata da un fan di 8 anni - Epic realizza il suo sogno : Fortnite ha rilasciato nuovi oggetti in vendita nel proprio negozio. Tra le nuove skin c’è anche quella del Tenero Difensore, il cui costume si basato sul disegno realizzato da un piccolo fan del gioco. Tutto è accaduto un paio di mesi fa quando l'utente di Reddit tfoust10 pubblicò il concept di una skin di Fortnite che era stata disegnata dal figlio Connor di soli 8 anni. Lo stesso disegno però era accompagnato da una richiesta ben precisa: ...

Fortnite : Epic Games accontenta un giovane giocatore e introduce la skin Tender Defender : Esordisce oggi su Fortnite la nuova skin Tender Defender, un aspetto che ha una storia ben diversa dagli altri che settimanalmente vengono introdotti da Epic Games nel suo popolarissimo Battle Royale.Tender Defender è infatti è nata dall'idea di un bambino di 8 anni, Connor, i cui disegni hanno fatto appassionare la community di Fortnite e, a quanto pare, anche i suoi sviluppatori. La storia comincia lo scorso settembre con l'iniziativa del ...

Epic annuncia il Fortnite Winter Royale Online Tournament con in palio un milione di dollari : Epic Games ha annunciato il Fortnite Winter Royale Online Tournament, che mette in palio un enorme montepremi di $ 1 milione.Come segnala VG247.com, i giocatori avranno la possibilità di provare a ottenere un punteggio elevato durante i turni di qualificazione. Le regioni sono limitate all'Europa e al Nord America, con i migliori performer che avanzeranno alle finali di Winter Royale.Mentre gli orari specifici devono ancora essere annunciati, ...

Fortnite : Epic rimuove la Dinamite a neanche un'ora dalla sua introduzione : Quella della rimozione dei contenuti appena introdotti da una patch di Fortnite sta diventando col passare dei mesi una piccola tradizione del Battle Royale sviluppato da Epic Games, con gli sviluppatori che si trovano sempre più spesso costretti a disabilitare le nuove feature che causano gravi problemi a diversi aspetti del gioco.Questa mattina lo studio ha reso disponibile il Content Update 6.30 che tra le altre novità introduce la Dinamite, ...

Il rapper 2 Milly contro Epic Games per una emote di Fortnite "rubata" : Cos'hanno in comune Epic Games e un rapper? Fortnite è inevitabilmente il primissimo pensiero ma in questo caso non ci troviamo di fronte a un cantante che gioca al titolo più in voga del momento come, per esempio, Drake. Il caso di 2 Milly è decisamente diverso.Come segnalato su ResetEra, a quanto pare 2 Milly si è recentemente lamentato del titolo Epic Games attraverso delle dichiarazioni concesse a CBS News. Il motivo delle lamentele è ...

Epic Games annuncia una serie di action figure a tema Fortnite : Epic Games ha recentemente annunciato una nuova linea di action figure dedicata al fenomeno mondiale Fortnite, il tutto sarà disponibile nell'immediato futuro, più precisamente dal primo dicembre.Come riporta Fortnite Intel, l'action figure annunciata è la Skin Fenditura della Stagione 5, si tratta del primo giocattolo ufficiale di Epic, in quanto i Funko Pop ed l'edizione Monopoly a tema sono prodotti su licenza. I prodotti sono rivolti ad un ...

Epic regala V-Bucks in Fortnite alle innocenti vittime di ban : magra ricompensa? : Su Fortnite diversi utenti sono stati bannati per errore, ma Epic Games ha già pensato a come farsi perdonare regalando 2.000 V-Buck. L’errore ha coinvolto gli utenti sparsi in giro per il mondo e per questo motivo Epic Games ha subito studiato un modo per correre ai ripari. Prima di tutto sono stati riattivati tutti gli account bannati, ma per farsi perdonare Epic Games ha ben pensato di regalare ai giocatori coinvolti per sbaglio anche un ...

Fortnite : a cosa servono i palloncini annunciati da Epic Games - : Gli sviluppatori di Epic Games sono sempre all'opera per rendere Fortnite un gioco mai prevedibile e noioso. Questa volta, il famoso Battle Royale, vedrà l'introduzione di ' palloncini colorati ', già ...

Fortnite - grazie al suo successo Epic Games chiude investimenti da miliardi di dollari : ... e accelerano il modo in cui le persone giocano, lavorano e interagiscono con il mondo. Secondo il Wall Street Journal , l'accordo stima che Epic Games abbia un valore di 15 miliardi di dollari , con ...