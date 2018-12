ilfattoquotidiano

: L’Eredità, ennesima gaffe del concorrente che sbaglia sulla domanda “quanti sono mille metri?”… - Cascavel47 : L’Eredità, ennesima gaffe del concorrente che sbaglia sulla domanda “quanti sono mille metri?”… - Noovyis : Un nuovo post (L’Eredità, ennesima gaffe del concorrente che sbaglia sulla domanda “quanti sono mille metri?”) è st… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) L’Eredità, si sa, è un programma molto amato anche per i tanti errori che i concorrenti fanno, puntata dopo puntata e che suscitano ilarità sui social. E così è stato anche per l’ultima della serie: “Equivale ametri“, dice Insinna. E ilsicuro risponde “centrimetro”. In studio cala un attimo di silenzio e il conduttore fa finta di non aver sentito.Tra le più recenti, vale la pena ricordare quella dellaAlessia Luna che doveva indovinare la parola “rotocalco” e nella fretta si era lasciata scappare un “rotocazzo”, scatenando l’ilarità di Twitter. Sempre molto recente, ladi unache aveva attribuito ad Arezzo la Quintana, invece della famosa Giostra del Saracino che si tiene nella cittadina Toscana. Gli aretini, manco a dirlo, erano insorti.L'articolo ...