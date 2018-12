Che tempo che fa | Paolo Brosio fa disperare Fabio Fazio | il fuori onda del disastro | ' si

Gaffe per Paolo Brosio : distrugge la scenografia di 'Che tempo che fa' : Durante la puntata di 'Che tempo che fa', Paolo Brosio distrugge il tavolo della scenografia a cui è seduto insieme agli altri ospiti. Ilarità in studio mentre il conduttore e Brosio si abbracciano ...

Maltempo Emilia-Romagna : presentato piano per potenziale le linee elettriChe : Oltre 532 chilometri di linee elettriche rifatte, 100 chilometri di nuovi conduttori e 400 cabine automatizzate: è il ‘piano di resilienza‘ per l’Emilia-Romagna messo a punto da E-Distribuzione (società del gruppo Enel) e presentato oggi, per potenziare le reti e i collegamenti e metterli in grado di resistere agli eventi acuti di Maltempo. Il piano prevede investimenti per quasi 53 milioni tra il 2017 e il 2020. I lavori ...

Che fuori Che tempo che fa - Brosio tira un pugno e spacca la scenografia. Fazio si dispera : Nell'ultima puntata di Che fuori che tempo che fa, Paolo Brosio ha rotto un pezzo di tavolo al quale erano seduti Fabio Fazio, il mago Forest, Antonio Cornacchione e tanti altri ospiti.Gli ospiti stavano avendo una normalissima conversazione, quando Paolo Brosio ha sbattuto la mano (con forza) sul tavolo e se ne è portato via un pezzo. Si è portato via una pezzo di scenografia. Nessuno sapeva più cosa dire in studio. Fazio disperato si è messo ...

Milik ha detto Che no - non è ancora tempo di morire (di noia) : Falli da dietro – Commento alla 14esima giornata del campionato di calcio 2018/2019 moriremo di noia. O d’indigestione. Per troppa Juve. Troppa ricchezza in mostra sia in campo che in panchina. Troppo fuoriclasse quel Toy Boy per il campionato italiano. A Firenze, intanto, è l’occasione per rivedere Orsato. Ha scontato la blanda pena tutta di facciata per i misfatti dell’aprile scorso. E ora ritorna nel calcio da prima ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio 'fritto' da Mediaset : ascolti - la clamorosa sfida di Canale 5 : Meno male: i buoni sono tornati. Iniziavamo quasi a temere per loro. Negli ultimi anni, sembrava infatti che 'serie tv cult' dovesse per forza fare rima con anti-eroe: da Breaking Bad in avanti, ...

Che tempo che fa - Brosio tira una botta sul tavolo e rompe la scenografia. Fazio : “E’ impazzito - lo rivedremo tra 18 anni”. Risate in studio… : “Fabio oh no!”, grida Paolo Brosio. Il “Fabio” invocato è Fazio e l’esclamazione si riferisce al fatto che Brosio, ospite a Che Tempo che Fa, dà un colpo al tavolo e ne fa saltare un pezzo. Un pezzo che proprio gli rimane in mano tanto che il Mago Forest, anche lui presente, prova a portarselo via e Giorgia Palmas si ritrae mentre i due “fanno fuori” il famoso tavolo della trasmissione di RaiUno. Da lì a ...

Che fuori tempo Che fa - Crozza ironizza con Fazio : “Cosa hai fatto a Salvini? Non ti vuole alla sua manifestazione…” : La Copertina di Maurizio Crozza in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 questa settimana è dedicata alla campagna social della Lega per promuovere il raduno a Roma. L’artista genovese rivolgendosi direttamente a Fabio Fazio: “Invece di comunicare chi ci sarà hanno pubblicato le foto con la scritta Fabio Fazio non ci sarà. Ma a Salvini hai bucato le gomme della ruspa? Stai nascondendo in cantina una famiglia senegalesi ...

Che tempo che fa Gianluca Vialli la mia lotta contro il cancro : A “Che tempo che fa” Fabio Fazio ha intervistato l’ex calciatore Gianluca Vialli dove ha parlato dei suo libro “Goals: 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili” e ha raccontato la sua battaglia più difficile quella con il cancro, che al momento ha superato: “E’ successo in maniera improvvisa e l’ho affrontata come quando facevo il calciatore, come quando ero un atleta professionista, mi sono dato ...

Calcio - Roberto Mancini su Mario Balotelli : “Dispiace Che disperda così il suo talento. Il tempo passa e deve sfruttare le occasioni Che ha” : “Mi dispiace che Mario (Balotelli ndr.) disperda così il suo talento, perchè ne ha ancora tanto ed è ancora giovane. E’ un giocatore che può fare gol e far divertire la gente. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire, spero sempre che dalla sera alla mattina qualcosa scatti nella sua testa. Però il tempo passa e deve prendere le occasioni che ha“. Il ct dell’Italia di Calcio Roberto Mancini ha commentato così, in ...