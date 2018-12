Borsa | Milano debole con Stm e Mps

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 16% - : ANSA, - Milano, 4 DIC - Avvio in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,16% a 19.590 punti.

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 16% - : ANSA, - Milano, 4 DIC - Avvio in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,16% a 19.590 punti.

Tregua dazi - Borsa Milano vola a +2 - 26% : 18.00 Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari, la migliore tra le Borse europee che volano sulla scia della Tregua sui dazi tra Usa e Cina. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,26% a 19.622 punti. E trae beneficio anche dalle aperture al dialogo sulla Manovra tra governo e Ue. Rally dei titoli bancari. In rialzo i petroliferi con l'aumento del greggio. Lo spread tra Btp e Bund si restringe a 284 punti con rendimento al 3,16%. Bene anche gli ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +2 - 09% - : ANSA, - Milano, 3 DIC - La Borsa di Milano apre in forte rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna il 2,09% a 19.589 punti.

Borsa Milano sprint - su scia asiatiche : 9.36 Avvio sprint per la Borsa di Milano che ha aperto la mattinata con il Ftse Mib a +2,24% a quota 19.614 punti;All Share a +2,26%.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 282punti base, rispetto ai 290della chiusura di venerdì Chiusura in forte rialzo per le Borse cinesi, trainate dalla tregua sui dazi raggiunta da Cina e Usa dopo l'incontro fra presidente Usa Trump e presidente cinese Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires. ...

Borsa : Milano tiene con Tim - male Mps : ANSA, - Milano, 30 NOV - Ultima seduta di settimana leggermente positiva, unica in Europa, per Milano, con gli operatori in attesa soprattutto dell'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e ...

Borsa Milano chiude in rialzo - +0 - 15% : ANSA, - Milano, 30 NOV - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,15% a 19.188 punti. 30 novembre 2018

Borsa : Milano debole dopo dati Pil : ANSA, - Milano, 30 NOV - La Borsa di Milano debole dopo i dati sul Pil del terzo trimestre con il Ftse Mib che cede lo 0,1% a 19.141 punti. A Piazza Affari pesano le banche ed il calo di alcuni titoli ...

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 23% - : ANSA, - Milano, 29 NOV - La Borsa di Milano chiude in rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,23% a 19.159 punti.

Borsa : Europa sale - Milano in parità : ANSA, - Milano, 29 NOV - Prosegue il rialzo delle principali borse europee, toniche già in apertura sulla scia del balzo di Wall Street della vigilia, su ipotesi di un addolcimento della politica ...

Borsa Milano apre in rialzo - +0 - 92% - : ANSA, - Milano, 29 NOV - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,92% a 19.291 punti.

Borsa : bocce ferme in vista Fed e G20 - a Milano - -0 - 18% - a picco Tenaris : Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha ammonito che l'economia mondiale potrebbe rallentare 'piu' velocemente' di quanto indicato solamente lo scorso ottobre e in particolar modo potrebbero ...