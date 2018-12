Migranti | Sharon Stone riceve medaglia d' oro Cri | Torniamo ad essere umani

ilgiornale

(Di lunedì 3 dicembre 2018) "In un momento in cui ci si dimentica quanto sia importante l'tà, voi siete la risposta". Così l'attrice americanasi è rivolta ai volontari della Croce Rossa Italia, dopostata premiata con unad'oro per le sue battaglie in difesa dei diritti."È un grandissimo onore per mequi. Voi siete dove nessuno vorrebbe trovarsi, fate cose che nessuno avrebbe il coraggio di fare", ha detto la star hollywoodiana nel palco del Palazzo dei Congressi dell'Eur di Roma dove si era recata per assistere alla giornata conclusiva di "Jump 2018: il futuro è ora!".ha sottolineato la necessità di "smetterla di votare per politici che promettono di non fare entrare inei nostri confini", riferendosi sicuramente al presidente Donald Trump ma probabilmente anche al nostro Matteo Salvini. "Immaginate - ha aggiunto - divoi in un campo ...