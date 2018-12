Ambiente | uno svizzero su due pronto a modificare stile di vita

Spalletti carica l'Ambiente interista : 'Contro il Frosinone uno snodo cruciale' : La sosta per le Nazionali potrebbe aver fatto bene all'Inter. Questo è ciò che si percepisce dalla conferenza stampa che il tecnico di Certaldo ha tenuto nella giornata di oggi in vista della sfida di domani alle ore 20:30 allo stadio Meazza contro il Frosinone. Dalle parole di Spalletti filtra ottimismo per la sfida ai ciociari, uno snodo cruciale per la stagione nerazzurra. Infatti dopo il turno sulla carta morbido di sabato, scatterà un vero ...