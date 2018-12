Al G20 accordo tra Usa e Cina | tregua commerciale di 90 giorni Xi e Trump si

G20 - trovato accordo su testo finale : 'Abbiamo raggiunto l'accordo per un comunicato che esprime la necessità di rivitalizzare il commercio e il Wto e esprime la preoccupazione per i cambiamenti climatici'. Il presidente argentino ...

G20 - accordo raggiunto. Gli Usa non cedono sul clima e sul protezionismo : C’è l’accordo sul documento finale al G 20 di Buenos Aires. Anche il presidente Usa, Donald Trump, lo ha firmato pur mantenendo una posizione speciale sull’ art. 21 dedicato al clima confermando che Washington resta fuori dagli accordi di Parigi (Cop 21). Dal comunicato finale sparisce anche ogni riferimento alla lotta al protezionismo, in quella che sembra essere una chiara vittoria di Donald Trump...

G20 - intesa su documento finale/ Trump incontra Putin - Usa fuori da accordo sul clima : 'Grande successo' - IlSussidiario.net : G20, intesa su documento finale: Trump, 'Grande successo'. L'incontro con Putin, lo 'schiaffo' a Macron sull'accordo sul clima.

G20 senza Usa sostegno a accordo Parigi : 20.25 G20 spaccato sui cambiamenti climatici. Nel comunicato finale si legge che i firmatari dell'accordo di Parigi, tranne gli Usa, confermano che l'intesa è "irreversibile" e si impegnano per la "piena attuazione" pur rispettando le differenze esistenti da Stato a Stato. Inoltre, si legge ancora, i leader si impegnano a utilizzare tutti gli strumenti politici per una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva e per salvaguardare i ...

G20 - accordo su commercio e migranti ma sul clima Trump non rivede le proprie posizioni : "Abbiamo raggiunto l'accordo per un comunicato che esprime la necessità di rivitalizzare il commercio e il Wto ed esprime la preoccupazione per i cambiamenti climatici", ha dichiarato il presidente argentino Mauricio Macri al termine del G20 ospitato a Buenos Aires. In ambito immigrazione, l'articolo 17 evidenzia invece che "i massicci movimenti di rifugiati costituiscono una preoccupazione globale con conseguenze umanitarie, politiche, sociali ...

