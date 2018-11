Paradisi fiscali | “nel 2017 due terzi degli utili delle multinazionali web registrati in

ilfattoquotidiano

: In Europa ci sono 7 Paesi membri che agiscono come paradisi fiscali, tutto questo mentre all'Italia viene chiesto e… - M5S_Europa : In Europa ci sono 7 Paesi membri che agiscono come paradisi fiscali, tutto questo mentre all'Italia viene chiesto e… - petergomezblog : Panama Papers, perquisizioni in sei uffici Deutsche Bank: “Aiutato clienti a creare società in paradisi fiscali” pe… - HuffPostItalia : Perquisizioni nel quartier generale di Deutsche Bank a Francoforte: “Aiuti ai clienti a riciclare soldi in paradisi… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Nelcirca duedell’utileaziende del web e dei software è stato tassato in paesi atà agevolata come Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi, con un risparmio di imposte pari a 12,1 miliardi. L’aliquota effettiva pagata da gruppi come Alphabet (Google) e Facebook è stata in media del 31% contro il 41% previsto. Nell’arco del quinquennio 2013-il risparmio cumulato supera i 48 miliardi di euro. Sono i risultati dell’edizione 2018 del rapporto sullemondiali dell’area Ricerche e studi di Mediobanca.La riforma fiscale varata dagli Stati Uniti nel dicembreha però generato un gettito fiscale più ampio rispetto a questi risparmi: le “WebSoft” hanno contabilizzato quasi 18 miliardi di imposte in più, in gran parte per effetto della transition tax una tantum pagata per rimpatriare glicumulati all’estero. In ...