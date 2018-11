Estrazione SuperEnalotto del 27-11-2018 concorso n° 142

Superenalotto - Lotto - 10eLotto : Estrazione 13 novembre 2018 : Superena Lotto , prima di tutto una importante informazione per gli appassionati. A dicembre cambiano le date di alcune estrazioni a causa delle festività natalizie: l’ estrazione del concorso n. 147 di sabato 8 dicembre è posticipata a lunedì 10 dicembre 2018 . Al contrario, l’ estrazione del concorso n. 154 di martedì 25 dicembre è anticipata a lunedì 24 dicembre 2018 . La chiusura di questo concorso è prevista per le ore 18 della vigilia di ...

L' Estrazione di oggi di Lotto e SuperEnalotto : ecco i numeri vincenti : Tornano le estrazioni di Lotto , Superena Lotto e 10e Lotto . Qui potete seguire in diretta L'estrazione di oggi giovedì 8 novembre 2018. Ricordiamo che per la sestina vincente del SuperEna Lotto il jackpot è salito a 61 milioni e 100mila euro. Vi ricordiamo che potete verificare le vincite utilizzando il sito di Lotto matica. Di seguito, i numeri di Lotto , SuperEna Lotto e 10e Lotto estratti stasera

Lotto e SuperEnalotto - l'Estrazione di oggi 6 novembre 2018 : Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto: c'è grande attesa per l'estrazione di stasera, martedì 6 novembre 2018. Non ci sono stati “6” nel concorso del SuperEnaLotto di lunedì 5 novembre, estrazione "speciale" dopo il rinvio dovuto alla festività del 1° novembre (Ognissanti). Questa settimana le estrazioni riprendono con la consueta cadenza per i giochi di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto (il martedì, il giovedì e il sabato). Il jackpot di casa Sisal per ...