Suicida dopo maltrattamenti | arrestato il marito

Selfie sorridente su WhatsApp - due 17enni si Suicidano insieme subito dopo : Le due adolescenti si sono fotografate un attimo prima di gettarsi insieme in un pozzo in quello che appare come un inspiegabile patto suicida. Avevano messo la foto come loro profilo WhatsApp, subito dopo si sono uccise.Continua a leggere

Francia - 11enne si Suicida dopo essere stato rimproverato per l'uso del cellulare a scuola : Una storia terribile ci arriva dalla vicina Francia dove, stando a quanto riportato dal noto quotidiano Le Figaro, un giovanissimo alunno, di soli 11 anni, si sarebbe tolto la vita a causa di un rimprovero ricevuto dal suo insegnante per l'uso del cellulare in classe. Il giovane, fortemente provato dal richiamo del suo docente, all'uscita di scuola si sarebbe lanciato da un ponte dopo aver preannunciato le sue intenzioni ad alcuni suoi compagni. ...

Ricercatore universitario Suicida dopo aver denunciato concorso truccato : Luigi Vecchione aveva 43 anni ed era uno stimato ingegnere meccanico che aveva intrapreso la carriera di Ricercatore all'Università La Sapienza di Roma. "Era" perché Luigi non c'è più: ha deciso di togliersi la vita con una pistola rudimentale costruita da lui stesso.. La causa del gesto, a quanto afferma la famiglia, sarebbe da imputarsi proprio a quella carriera universitaria che tanti ostacoli gli aveva posto ...

Migrante Suicida dopo l'asilo politico negato - raccolti 6mila euro per riportare la salma in Gambia : Gara di solidarietà da parte di una cinquantina di persone e associazioni da tutta Italia: Jawo Amadou aveva 22 anni e si è tolto la vita lo scorso 15 ottobre a Castellaneta Marina

Il fratello si Suicida - lui fa lo stesso un mese dopo : "Voglio stare con lui" : Da allora Darryl si sarebbe chiuso in un ostinato silenzio e rifiuto del mondo esterno, tanto da non rispondere né ai messaggi della madre né della fidanzata, Steph Wylam . Dylan è stato trovato ...

Migranti - 22enne si Suicida dopo il diritto d’asilo negato. Con Amadou è morta anche la speranza : Né Amadou né nessun altro leggerà mai la sentenza sul suo ricorso. Il 22 enne gambiano si è ucciso prima che venisse emessa. L’udienza del suo ricorso si è svolta il 12 ottobre e lui non è stato invitato a parlare o ad assistervi, come ormai molto spesso accade. A differenza di quanto riportato dalle prime notizie, Amadou non era ancora precipitato nella situazione di irregolarità. E anzi aveva già lavorato alcune volte nei campi attorno a ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : 22enne del Gambia Suicida dopo il rifiuto di asilo politico (18 ottobre) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: un 22enne del Gambia si è suicidato dopo che gli era stato rifiutato l'asilo. Progetto rigetto del bilancio italiano. (18 ottobre 2018).(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Kabir Bedi - il dramma del figlio Suicida dopo la diagnosi di schizzofrenia : Kabir Bedi, celebre protagonista di Sandokan, racconta per la prima volta il dramma del suicidio di suo figlio, morto dopo una diagnosi di schizzofrenia. Ospite di Storie Italiane, il programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, l’attore ha ricordato il figlio Siddarth, che si è tolto la vita nel 1997 a soli 26 anni. L’uomo insegnava all’Università ed era un genio dell’informatica, ma da qualche tempo stava male. ...