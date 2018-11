Di Maio | “Bankitalia parla e spread sale “Su reddito e quota 100 nessun passo indietro

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 novembre 2018) “Ieri lostava scendendo, poi hato Bankitalia ed è risalito. Bankitalia può dire ciò che vuole, per noi il rischio che lorimanga così per anni non c’è, è una previsione sbagliata”. A dirlo è il vice premier Luigi Dia Palermo, a margine della visita ai cantieri navali della Fincantieri, in riferimento al Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato venerdì in cui Palazzo Koch avverte ancora una volta che l’aumento dei tassi di interesse sul debito può far saltare i conti: “Il rialzo registrato da maggio”, evidenzia via Nazionale “rischia di vanificare l’impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio”.Ai cronisti che gli chiedono dei rapporti con il leader della Lega Matteo Salvini dopo le tensioni dei giorni scorsi all’interno della maggioranza, spiega: “Ci fidiamo ciecamente l’uno dell’altro, lavoriamo fianco a fianco: ...