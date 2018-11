Cambiamenti climatici | emissioni gas serra | “L’agricoltura può giocare un ruolo da

Nuovo record di gas serra : i Cambiamenti climatici “avranno conseguenze irreversibili e sempre più distruttive per la vita sulla Terra” : Petteri Taalas, segretario generale dell’agenzia Onu per la Meteorologia (il WMO, World Meteorological Organization) ha lanciato l’allarme: lo scorso anno si sono registrate concentrazioni record di gas serra nell’atmosfera. “I dati scientifici sono inequivocabili: se non si ridurranno rapidamente le emissioni di gas a effetto serra, e soprattutto di CO2, i cambiamenti climatici avranno conseguenze irreversibili e sempre ...

Firaxis : "i Cambiamenti climatici di Civilization VI : Gathering Storm non sono un'opinione politica" : Gathering Storm è la nuova espansione di Civilization VI, che per la prima volta nella storia del franchise introduce all'interno dei meccanismi strategici del gioco l'effetto delle attività umane sul clima del pianeta.In una intervista concessa ai colleghi di Eurogamer.net, Firaxis ha voluto rispondere a qualche critica ricevuta dallo studio per aver scelto un argomento dibattuto come quello dei cambiamenti climatici. "No, non credo che si ...

Dalla terra alla Terra : il suolo tra Cambiamenti climatici e nuovi stili di vita : Il suolo rappresenta una delle principali risorse strategiche dell’Europa, in quanto garantisce la sicurezza alimentare, la conservazione della biodiversità e la regolazione dei cambiamenti climatici. In occasione della Giornata Mondiale del suolo, mercoledì 5 dicembre il CIC – Consorzio Italiano Compostatori torna ad Assisi per la seconda edizione di “Dalla Terra alla Terra – il suolo tra cambiamenti climatici e nuovi stili di ...

Cambiamenti climatici : gravi conseguenze entro il 2100 senza una riduzione importante delle emissioni : Se le emissioni di gas serra non verranno ridotte in modo rilevante, il pianeta potrebbe affrontare da 3 a 6 sconvolgimenti climatici contemporanei entro il 2100: lo ha rilevato una ricerca pubblicata su “Nature Climate Change“. Il team di Camillo Mora dell’Università delle Hawaii ha riesaminato sistematicamente 3.280 articoli, catalogando 467 interazioni tra 10 rischi climatici (come riscaldamento, inondazioni, siccità, ondate ...

Cambiamenti climatici : campioni di tutte le piante del mondo raccolte in un’unica banca dati per capire cosa sta accadendo al Pianeta : E’ finita, completa e pronta per essere consultata dagli studiosi di tutto il mondo: è la prima banca dati globale delle piante, che contiene oltre un milione di campioni raccolti negli ecosistemi di tutto il mondo, dall’artico ai tropici. Il suo compito principale sarà quello di far comprendere meglio le conseguenze dei Cambiamenti climatici in atto sul nostro Pianeta. Si chiama sPlot ed è a disposizione dei ricercatori che ne ...

Cambiamenti climatici - per il nuovo ministro degli esteri del Brasile sono solo un complotto marxista : che ne sarà della nazione finora leader nel campo del clima? : Il presidente eletto brasiliano Jair Bolsonaro ha scelto un nuovo ministro degli esteri che crede che i Cambiamenti climatici siano parte di un complotto dei “Marxisti” per reprimere le economie occidentali e promuovere la crescita della Cina. Ernesto Araújo, fino a poco tempo fa un ufficiale di medio rango che sosteneva la “criminalizzazione” della carne rossa, del petrolio e del sesso eterosessuale, diventerà un grande diplomatico della ...

Cambiamenti climatici - Trump : gli incendi in California “non cambiano la mia opinione” : Il presidente Trump ha dichiarato che vedere la distruzione provocata dagli incendi in California non ha cambiato la sua opinione sui Cambiamenti climatici. “No, la mia opinione è molto forte“, ha spiegato il presidente rispondendo ad una delle domande dei giornalisti che l’hanno accompagnato nella visita delle località più colpite. Secondo Trump bisogna considerare “molti fattori“, riferendosi alla gestione e ...

Clima - tempesta di neve precoce getta gli USA nel caos : ecco come i Cambiamenti climatici stanno trasformando l’inaspettato in qualcosa di normale : A giudicare dalle immagini e dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti orientali, sembra proprio che i meteorologi non si aspettassero le condizioni che si sono venute a creare. La tempesta di neve e ghiaccio, seppur modesta, ha provocato, infatti, almeno 8 vittime, 44 feriti, migliaia di incidenti stradali ed un’incredibile congestione del traffico e dei servizi pubblici. Meteorologi e autorità locali puntano il dito gli uni contro le altre ...

Cambiamenti climatici - Mazzocca : “Approvati Profilo Climatico e linee guida del Pacc Abruzzo” : «I Cambiamenti climatici rappresentano la più grande sfida che governi, enti territoriali, istituzioni internazionali e popolazioni sono chiamati ad affrontare. Per farvi fronte bisogna mettere in campo politiche complesse ed integrate. Da un lato, si devono contrastare le cause dell’innalzamento delle temperature globali, riducendo le emissioni di gas serra. Dall’altro, occorre predisporre piani di adattamento che minimizzino gli impatti dei ...

Brasile - Ernesto Araújo : "Cambiamenti climatici trama marxista" : " Questo dogma " si legge in un post del suo blog " è stato usato per giustificare la crescita del potere normativo degli stati sull'economia e del potere delle istituzioni internazionali sugli stati ...

Incendi California - gli effetti devastanti di anni di siccità e Cambiamenti climatici in numeri : la gestione delle foreste non c’entra : L’uomo e la natura condividono le responsabilità dei devastanti Incendi che hanno messo in ginocchio la California, ma la gestione delle foreste non ha svolto un ruolo principale, come invece sostenuto nei giorni scorsi dal Presidente Trump. La natura ha fornito i pericolosi venti che hanno fatto propagare rapidamente le fiamme e i cambiamenti climatici causati dall’uomo hanno ucciso alberi e cespugli che si sono trasformati in “carburante” per ...

La California è devastata dagli incendi : stagione più lunga e distruttiva a causa dei Cambiamenti climatici [VIDEO] : Mentre gli incendi continuano a infuriare alle estremità della California, le autorità rilasciano tristi statistiche: 29 morti solo nella California settentrionale a cui si aggiungono altre due vittime registrate nel sud dello stato per un bilancio totale di 31 morti e almeno 228 dispersi. 10 squadre di soccorso stanno lavorando a Paradise, città di 27.000 abitanti quasi completamente incenerita dalle fiamme, e nei suoi dintorni ai piedi della ...

Gli italiani riscoprono la bici e le passeggiate a piedi : crisi - ambiente o Cambiamenti climatici sono i motivi principali : Gli italiani si muovono sempre più a piedi o in bicicletta. Complice probabilmente la crisi e anche una maggior consapevolezza ambientale, o ancora i cambiamenti climatici che, con piogge più frequenti, fanno aumentare la voglia di passeggiare all’aria aperta, i cittadini del Bel Paese preferiscono andare meno in auto e, anche se il numero di macchine per famiglia continua a crescere, spesso si opta per i mezzi pubblici. E’ la ...