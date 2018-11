Aveva rilevato l' azienda che l' aveva licenziato e assunto 35 ex colleghi Ora | fa il bis

huffingtonpost

(Di giovedì 22 novembre 2018) Enzo Muscia, l'uomo che nel 2016l'da cui era stato, oggi fa il bis. A 130 chilometri dall'A-Novo, l'che l'e che lui ha salvato dal fallimento assumendo 35 dipendenti tra i suoi ex, ha inaugurato un centro di assistenza Samsung che stava per essere dismesso. Il Corriere della Sera ha raccontato la sua nuova impresa.Enzo spiega le ragioni che l'hanno portato a salvare questa.Lo faccio con entusiasmo non solo perché viene riconosciuta la nostra qualitàle, la soddisfazione più grande è poter dare una speranza a chi l'persa.Muscia spiega di come questa iniziativa lo riporti indietro, a quando nel 2012 per ricostruire a Saronno una multinazionale dismessa.A Torino ho incontrato tecnici e operai cheno negli occhi le stesse paure e le stesse angosce dei miei ex. ...