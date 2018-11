Rasoio da barba Braun Series 5 scontato oggi del 50%

MicroTouch Solo : recensioni sul Rasoio di precisione per la barba - come funziona - prezzo - dove trovarlo : Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi di MicroTouch Solo, il nuovissimo rasoio di precisione elettrico dotato di una lama bifacciale tedesca in acciaio inossidabile e una luce a LED integrata. Grazie a questo piccolo ma rivoluzionario rasoio all-in-one ogni uomo potrà tagliare la propria barba anche quelle più grosse, lunghe e folte e senza la necessità di usare acqua e schiuma da barba. E’ molto comodo e semplice da utilizzare e i ...