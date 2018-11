Puglia | centri storici a pagamento per i turisti durante le festività natalizie | dopo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 novembre 2018)nella provincia di Bari. L’iniziativa parte dal comune di Polignano, cittadina a 20 chilometri dal capoluogo pugliese che – in occasione del Natale – illumina il borgo antico con le famose luminarie di Salerno ma chiede ai visitatori l’acquisto di una card da 5 euro per poter accedervi e per usufruire dei servizi. Fa di più: introduce dei tornelli per regolare gli ingressi. Insomma a una famiglia di quattro persone un giro nel centro storico costa 20 euro. Il provvedimento sarà in vigore nei fine settimana sino all’8 dicembre e poi sino al 6 gennaio, tutti i giorni. La regola non vale per i residenti di Polignano, ma per tutti gli altri sì. La cosa fa storcere il naso e non poco. Mentre la polemica non si placa, anzi si allarga. Tanto più che Salerno, madre delle luminarie, gode di un patrimonio di 1 milione e mezzo di visitatori “certificati” che non ...