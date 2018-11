Lupo solitario dell' Isis preso a Milano ' Era pronto ad agire' Allerta della polizia

Arrestato Lupo solitario dell’Isis ... era pronto a combattere : Tutto è partito da una segnalazione arrivata all’intelligence italiana circa un anno fa. In una chat di WhatsApp, in cui si scambiavano messaggi diversi militanti islamisti, era stata registrata un’utenza telefonica proveniente dal nostro Paese. Questa informazione era stata immediatamente trasferita alla polizia: gli uomini dell’Antiterrorismo hanno tenuto sotto controllo per mesi il giovane a cui corrispondeva quel numero e ne hanno seguito i ...

Catturato dai Nocs a Milano 22enne egiziano - Lupo solitario dell'Isis - indagine partita da L'Aquila : L'Aquila - Un lupo solitario organico dell'Isis è stato arrestato in un blitz antiterrorismo della Polizia a Milano. In manette è finito un egiziano di 22anni bloccato in piena notte dagli uomini del Nocs. Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal Gip de L'Aquila, città da dove è partita l'indagine; l'accusa ipotizzata nei confronti dell'egiziano è associazione con ...

