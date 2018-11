eurogamer

: Firaxis: 'i cambiamenti climatici di Civilization VI: Gathering Storm non sono un'opinione politica'. - Eurogamer_it : Firaxis: 'i cambiamenti climatici di Civilization VI: Gathering Storm non sono un'opinione politica'. - GameReactorIT : Civilization VI: Firaxis Games non prende posizione sui cambiamenti climatici -

(Di mercoledì 21 novembre 2018)è la nuova espansione diVI, che per la prima volta nella storia del franchise introduce all'interno dei meccanismi strategici del gioco l'effetto delle attività umane sul clima del pianeta.In una intervista concessa ai colleghi di Eurogamer.net,ha voluto rispondere a qualche critica ricevuta dallo studio per aver scelto un argomento dibattuto come quello dei. "No, non credo che si tratti di fare dichiarazioni politiche", ha dichiarato Dennis Shirk, lead producer diVI. "Ci piaceva solamente che il nostro gameplay riflettesse le attuali tesi della comunità scientifica"."Abbiamo fatto le nostre ricerche, cercando di capire l'andamento della temperatura globale negli ultimi 150 anni e che tipo di fattori l'hanno influenzata", ha proseguito il lead designer Ed Beach. "Quindi ci sentiamo di non aver fatto una ...