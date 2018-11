Ciak per il film ' Bentornato Presidente!' con Claudio Bisio

Primo Ciak per 'Picciridda' dal libro di Catena Fiorello : La curiosità la spinge verso gli uomini, un mondo misterioso da cui stare alla larga, come dice la nonna, o tutto da scoprire, come pensa Lucia,. Uno di loro nasconde un terribile segreto e la nostra ...

Ciak a Roma per 'Diavoli' - serie Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey : Tra Roma e Londra sono in corso le riprese di 'Diavoli', la nuova serie originale Sky in 10 episodi, prodotta da Lux Vide, basata sull'omonimo best seller, ed. Rizzoli, di Guido Maria Brera, una ...

Ciak per Gli uomini d'oro : Ispirato ad una reale vicenda di cronaca nera, il film è sceneggiato dallo stesso regista con Alessandro Aronadio, Renato Sannio e Giuseppe G. Stasi e uscirà nelle sale cinematografiche nel 2019 ...

Ciak a Torino per 'Gli uomini d'oro' : Ispirato ad una reale vicenda di cronaca nera, il film è sceneggiato dallo stesso regista con Alessandro Aronadio, Renato Sannio e Giuseppe G. Stasi e uscirà nelle sale cinematografiche nel 2019 ...

Chris Hemsworth a Ischia per «Men in Black» - tra selfie - tuffi e Ciak. Lo abbiamo seguito : Chris Hemsworth a Ischia per Men in black 4 (ph. Pasquale Raicaldo/Miro Iacono)Chris Hemsworth a Ischia per Men in black 4 (ph. Pasquale Raicaldo/Miro Iacono)Chris Hemsworth a Ischia per Men in black 4 (ph. Pasquale Raicaldo/Miro Iacono)Chris Hemsworth a Ischia per Men in black 4 (ph. Pasquale Raicaldo/Miro Iacono)Chris Hemsworth a Ischia per Men in black 4 (ph. Pasquale Raicaldo/Miro Iacono)Chris Hemsworth a Ischia per Men in black 4 (ph. ...

Slovacchia - dopo i 4 arresti per il delitto KuCiak - per il capo della polizia : 'Non si esclude pista italiana' : Il capo della polizia slovacca, Milan Luciansky, non esclude una pista italiana nelle indagini dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak, di soli 28 anni. Luciansky lo ha detto oggi a chiare lettere al ...

Quattro arresti per l'omicidio del giornalista slovacco Jan KuCiak : Una grande inchiesta, pubblicata postuma e nella sola parte che aveva già redatto, sui rapporti oscuri della politica slovacca e del governo socialdemocratico con pezzi della criminalità organizzata ...

Omicidio Jan KuCiak - pm : “Il mandante pagò 70mila euro per l’assassinio” : Il mandante dell’Omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak pagò 70 mila euro per il suo assassinio. Lo ha detto oggi ai giornalisti uno dei procuratori che si occupano del caso. Secondo la fonte, il mandante aveva pagato prima 50mila euro in contanti e poi 20mila euro per saldare il debito. Dell’Omicidio sono state accusate quattro persone, per cui ieri i giudici hanno disposto il carcere. Si tratta del killer, del mandante, del mediatore e ...

Jan KuCiak - otto arresti per l’omicidio del giornalista/ Ultime notizie Slovacchia - fermato un ex poliziotto : Jan Kuciak, otto arresti per l’omicidio del giornalista. Ultime notizie Slovacchia, fermato un ex poliziotto: il premier, "punire colpevoli mia priorità"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:20:00 GMT)

Jan KuCiak - otto arresti per l’omicidio del giornalista slovacco e della fidanzata : Le autorità slovacche nelle scorse hanno arrestato otto persone in relazione al duplice assassinio avvenuto nel febbraio scorso. Con questa operazione, gli inquirenti locali dicono di aver identificato mandanti, complici ed esecutori del delitto del giovane cronista e della sua ancor più giovane promessa sposa.Continua a leggere

Jan KuCiak - otto arresti per l’omicidio del giornalista. Premier slovacco : “Trovare e punire i colpevoli è mia priorità” : otto persone sono state arrestate nel sud della Slovacchia per l’omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak. Il cronista e la fidanzata Martina Kusnirova, entrambi 27enni, erano stati uccisi il 21 febbraio scorso a colpi d’arma da fuoco nella loro casa di Vel’ka Maca, 65 chilometri ad est di Bratislava. Secondo il quotidiano Dennik N, tra gli arrestati c’è la persona sospettata di aver eseguito materialmente l’omicidio e ...