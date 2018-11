Uccide le figlie piccole e la moglie incinta per sposarsi con l' amante | condannato a 3

Uccide la moglie incinta e le due figlie - “voleva un nuovo inizio con l’amante” : Il 33enne Christopher Watts si era presentato anche in tv lanciando un disperato appello sulla loro scomparsa ma era stato lui ad Uccide re la moglie e le due figliolette di 4 e 7 anni facendo poi sparire i cadaveri. Il tutto per cambiare vita e ricominciare con un'altra donna che era all'oscuro di tutto.Continua a leggere

Non riesce a dargli un figlio maschio - lui la Uccide bruciandola viva assieme alle figlie : Pushpa Devi, una donna di 40 anni, e le sue figlie di 8 e 5 anni, sono state bruciate vive dai suoceri nello Stato di Bihar, nell'India nordorientale. Per i responsabili dell’orrendo crimine, la donna era “colpevole” di non riuscire a partorire un figlio maschio. In tutto il Paese sono numerosi anche i tentativi di infanticidio di neonate: la settimana scorsa, una bimba nata cieca è stata sepolta viva dai genitori.Continua a leggere