Scuola | Boccia PD | 14 euro d’aumento? Proposta Bussetti indecente

Brasile - Richarlison : 'A Scuola fui bocciato anche da mio zio. Il calcio mi ha salvato la vita' : Richarlison è una delle giovani stelle del calcio brasiliano. A soli 21 anni ha già compiuto passi da gigante e, dopo l'ottima stagione di debutto in Premier con la maglia del Watford, è diventato il ...

Boccia (PD) : soldi della Flat Tax vadano alla Scuola : Il comunicato stampa di Francesco Boccia, che riceviamo e pubblichiamo di seguito, contiene alcune proposte per risolvere i nodi principali della scuola. Per certi versi rappresenta una sfida al governo. In esso appare l’esortazione ad investire i soldi della manovra per un conto scuola con €1.000,00 all’anno fino alla maturità. Il comunicato stampa “In manovra c’è un messaggio chiaro: con i soldi degli italiani non si fa la Flat Tax ...

Francesco Boccia (PD) : diamo alla Scuola i soldi della flat tax : Tutte le risorse della legge di Bilancio recuperate facendo fare altri debiti agli italiani, invece di metterle su una flat tax pasticciata, concentriamole tutte sulla scuola. Investiamo sui nostri ragazzi, sugli insegnanti e sul personale scolastico; apriamo un conto per la vita che accompagni ogni ragazzo dal primo giorno di scuola primaria fino alla maturità. Con scuole aperte tutto il giorno e in tutta Italia. Un conto sempre aperto che ...

Reggio Emilia - i giudici si sostituiscono alla Scuola : 'Non si può bocciare in prima media' : I pedagogisti sostengono che una bocciatura possa essere salutare per la crescita e la formazione di un ragazzo. Non la pensa invece così il Consiglio di Stato , che ha sentenziato che un ragazzo di ...

Scuola - il Consiglio di Stato : 'Non si può bocciare in prima media' : Il periodo è quello più delicato nella vita di un bambino-ragazzo: si cambia ciclo di studi, si cambia Scuola, compagni, insegnanti, materie e regole. Anche per questo il Consiglio di Stato ha ha ...