I Rolling Stones tornano in concerto negli Usa | annunciate 13 tappe nel 2019

Rolling Stones : annunciati i primi concerti del tour 2019 - al via in aprile dalla Florida : Sono immortali, giusto? A quanto pare sì, visto che i Rolling Stones, stufi di stare senza far niente e con le mani in mano, hanno annunciato stamattina le prime date del nuovo tour. Per ora il calendario è molto fitto nei mesi di aprile, maggio e giugno: il No filter tour 2019 toccherà inizialmente la Florida, con il concerto iniziale che è previsto il prossimo 20 aprile all'Hard Rock Stadium di Miami, Florida. Gli Stones saranno poi attesi in ...