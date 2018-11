Gli astronomi creano una riproduzione VR del buco nero al centro della galassia

Una "mucca" nello spazio pone una serie di interrogativi aGli astronomi : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Astronomia : ecco la Galassia Triangolo - una meraviGlia a 3 milioni di anni luce dalla Terra [FOTO] : Il suggestivo scatto a corredo dell’articolo è stato realizzato dal Gruppo Astrofili Palidoro ed ha come protagonista una Galassia distante quasi 3 milioni di anni luce dalla Terra. Si tratta della Galassia Triangolo M33, che si trova nella costellazione del Triangolo. Le riprese sono state effettuate da Paolo Marotta, collaboratore del Gruppo Astrofili Palidoro con un telescopio Rifrattore Evostar 80ED e Camera ASI-178mm color. Il ...

Astronomia : alcune stelle “mentono sull’età” - aggiunto nuovo tassello aGli studi sull’evoluzione deGli astri : Sono un gruppo di signore civettuole che pur di non rendere nota la loro età si muovono a velocità differenti, creando agli scienziati un quadro difficile da decifrare: si tratta di circa 2900 stelle, residenti nel cluster Messier 11 (in alto, in un’immagine dell’Eso). L’ammasso – spiega Global Science – noto anche con il più simpatico nome di cluster dell’Anatra Selvatica, è stato scoperto nel 1681 dall’astronomo tedesco Gottfried ...

Astronomia : a Catania la mostra “Gli Astri di Horn” : Quest’anno l’Istituto Nazionale di Astrofisica intende celebrare la figura del grande astronomo triestino di origine ebraica Guido Horn d’Arturo (Trieste 1879 – Bologna 1967) con una mostra in suo onore dal titolo “Gli Astri di Horn”. La mostra sarà visitabile dal 9 al 15 novembre presso il Monastero dei Benedettini di Catania, in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna e le Università di Bologna e Catania. Astri e la dedica a Serra La ...

Astronomia : le code delle comete “scompiGliate” dal vento solare : Deve il nome all’astronomo che l’ha osservata per la prima volta il 7 agosto 2006 ed è stata una delle comete più luminose e visibili dalla Terra negli ultimi 50 anni: si tratta della cometa McNaught, classificata con il codice C/2006 P1, che torna agli onori della cronaca per uno studio dedicato a polveri e code cometarie. La ricerca, recentemente pubblicata su Icarus, è stata illustrata nell’articolo “Fine-scale structure in cometary dust ...

Astronomia : le osservazioni più dettaGliate del materiale in orbita vicino a un buco nero : Lo strumento GRAVITY dell’ESO installato sul VLTI (l’interferometro del Very Large Telescope) è stato usato dai ricercatori di un consorzio di istituti europei, tra cui l’ESO [1], per osservare lampi di radiazione infrarossa provenienti dal disco di accrescimento intorno a Sagittarius A*, l’oggetto massiccio nel cuore della Via Lattea. I lampi osservati forniscono la conferma, da lungo attesa, che l’oggetto al ...

Hubble-Lemaître - Gli astronomi hanno detto sì : La consultazione elettronica è terminata venerdì scorso. hanno votato in 4060 da tutto il mondo. E il 78 per cento si è detto favorevole: la "legge di Hubble" diventa così ufficialmente "legge di Hubble-Lemaître", in onore del fisico e astronomo belga che per primo la formulò Alcuni membri ...

Astronomia : ecco IC 63 - la meraviGliosa e inquietante “Nebulosa Fantasma” nella costellazione di Cassiopea : A circa 550 anni luce di distanza, nella costellazione di Cassiopea, si trova IC 63, una meravigliosa e allo stesso tempo inquietante nebulosa. Conosciuta anche come il “fantasma di Cassiopea”, IC 63 è modellata dalla radiazione proveniente da Gamma Cassiopeiae, una vicina stella variabile eruttiva che sta lentamente consumando la nube spettrale di polvere e gas. Questo fantasma celeste fa da sfondo perfetto per gli imminenti festeggiamenti di ...

Carosello - street food con le miGliori gastronomie del mondo : Tour gastronomico Un tour gastronomico che abbraccia l'arte culinaria di moltissimi paesi del mondo. I clienti del centro commerciale potranno soddisfare i loro palati spaziando dalla Paella, alle specialità mediorientali, alle orecchiette pugliesi fino ad arrivare alle american chips. ...

Terzo posto per il reggino Labate alle Olimpiadi di Astronomia - medaGlia per il miGlior grafico alla giovane bovese Vittoria Altomonte : Bronzo alle Olimpiadi internazionali di Astronomia per Andrea Labate il giovane reggino selezionato assieme a Vittoria Altomonte, di Bova Marina, per far parte della squadra italiana, accompagnata dagli astronomi Giuseppe Cutispoto e Agatino Rifatto. A Colombo, in Sri Lanka, lo scorso 6 ottobre, erano arrivati in tutto 87 ragazzi, provenienti da 17 paesi del mondo. Andrea Labate, studente del Liceo “Leonardo da Vinci”, ha sostenuto ...

Debutta a Milano food.social - l’Airbnb deGli eventi enogastronomici : Un servizio interamente dedicato alla buona tavola, che al grido di “connecting people through food”, intende regalare agli appassionati di esperienze enogastronomiche una nuova piazza virtuale per incontrarsi, scoprire nuove proposte e scambiarsi i propri pareri. Si chiama food.social la piattaforma internazionale attivata per la prima volta proprio in questi giorni nella città di Milano: una startup con sede in Olanda fondata da un team ...

Enogastronomia - 1 turista su 4 sceGlie l'Italia : ... confermano l'importanza del rapporto tra territorio, turismo e agricoltura per lo sviluppo dell'economia italiana. "La connessione tra le filiere dell'agricoltura e del turismo - spiega Roberto Di ...

XXXVIII Congresso nazionale deGli storici della fisica e dell’astronomia : al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria 80 esperti provenienti da tutta Europa : Il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria ospiterà, giovedì 4 ottobre, una delle sessioni del XXXVIII Convegno nazionale della Società degli storici della fisica e dell’astronomia (SISFA) organizzato a Messina a partire dal prossimo mercoledì. L’evento, finalizzato alla promozione degli studi di Storia della fisica e dell’astronomia e al riconoscimento della loro specificità e rilevanza, non solo ai fini della ricerca, ma anche ...