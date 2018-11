huffingtonpost

: I sovranisti fanno bello l'Euro - VinceMaielli : I sovranisti fanno bello l'Euro - MIBrutus : I sovranisti fanno bello l'Euro - HuffPostItalia : Eurobarometro, crescono i 'sovranisti pro-euro' -

(Di martedì 20 novembre 2018) L'piace ancora, soprattutto ai. A certificarlo è l'ultimo sondaggio di, riguardante l'opinione che i cittadinipei hanno della moneta unica. A sorpresa, gli Stati membri dove il gradimento è cresciuto di più sono proprio quelli a trazione 'sovranista', ovvero l'Italia e l'Austria.In particolare, dallo scorso anno il numero di italiani che ritengono l'una 'buona cosa' è aumentato di ben 12 punti percentuali, raggiungendo il 57% del campione. Il 30% ritiene invece che la moneta unica sia una cosa negativa, contro il 40% registrato un anno fa.L'altro paese dove i cittadini pro-sono aumentati del 12% come detto, è l'Austria di Sebastian Kurz, seguita a ruota dalla Lettonia (+10 punti), dalla Slovenia (+9). In Germania e in Francia invece, il consenso della moneta unica è in calo rispettivamente di 6 e 5 ...