Città dei Balocchi | si parte sabato in attesa di un piano del traffico

Camera - celebrazioni dei 100 anni della nuova Aula. Fico : “Parlamento centrale dà fiducia ai cittadini” : “Un Parlamento che mantiene la sua centralità nel sistema democratico infonde nei cittadini il senso di appartenenza alla comunità e di fiducia nel futuro. Un futuro che costruiamo ogni giorno con tutte le azioni che compiamo”. Il presidente della Camera Roberto Fico è intervenuto a Montecitorio in occasione dei 100 anni dell’Aula e ha ribadito l’importanza del ruolo dell’assemblea nell’elaborazione e ...

Sondaggio a Massa Lubrense - il 92% dei cittadini preferisce il parco giochi alle luminarie : L'assessore al turismo Giovanna Staiano: "Ora bisogna mettersi subito a lavoro per la realizzazione in tempi brevi dell'intervento"

I bresciani vogliono l'acqua pubblica - ma al referendum vota solo il 22% dei cittadini : I bresciani vogliono che la gestione dell’acqua resti saldamente in mani pubbliche. Lo hanno ribadito con il referendum consultivo di ieri: la vittoria del sì è stata schiacciante con il 96,6%. Un segnale chiaro quello inviato dai cittadini residenti nei Comuni in provincia di Brescia (205 in tutto) che ieri sono stati chiamati alle urne. Anche se il Comitato promotore del referendum, probabilmente, sperava in un segnale ancora più forte visto ...

Carovita e fuga dalle Città : l'ira dei signori nessuno : Parigi «Da quando Macron è al potere è aumentato tutto». La frase più comune tra i «gilet gialli» svela i retroscena della protesta scagliata come un missile sull'Eliseo. Una collera indirizzata sì ...

La cittadina ionica vuole istituire il Consiglio comunale dei ragazzi : ... i quali hanno dichiarato: 'Dedicare particolare attenzione alle giovani generazioni e al mondo scolastico in particolare rappresenta una priorità dell'azione amministrativa della sindaca Filomena ...

Basta con l'ambientalismo dei divieti : la nuova ecologia deve ripartire da biodiversità e natura in Città : Contrariamente a quel che esso pensa, le nuove tecnologie, la ricerca, la scienza, sono le migliori amiche della natura. Se i nuovi materiali tecnologicamente avanzati, se le macchine che nelle ...

Bologna Città delle bambine e dei bambini 2018 : ... tutte gratuite, del ricco cartellone che per 13 giorni animerà la città: visite e letture animate, incontri con autori e illustratori, laboratori creativi, giochi, concerti, spettacoli, proiezioni, ...

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DE LA SETTIMANA DEI DIRITTI DEI RAGAZZI Coinvolti i docenti e gli alunni delle scuole della Città di Brindisi : "Eventi, spettacoli, convegni di studio, assemblee e cineforum che vogliono approfondire argomenti e tematiche di generatività sociale e cittadinanza attiva " dichiara il presidente della Cooperativa ...

La Torino che sfila per la Tav Il corteo dei cittadini favorevoli all’Alta Velocità Live : Diverse migliaia di persone in piazza per sostenere l’infrastruttura al centro di polemiche e contestazioni

I vigili del fuoco non fanno sciopero : 'In rispetto dei cittadini coinvolti dal maltempo' : CREMONA - E' sciopero nazionale dei vigili del fuoco domani, sabato 10 novembre, per 4 ore ma i pompieri di Cremona non si smentiscono: prima il rispetto degli italiani coinvolti nell'emergenza ...

Alberobello - Bari - - «Duathlon Città dei Trulli» - domenica 11 novembre la decima edizione del trofeo «Santi Medici» : 'La gara di domenica chiude il ricco programma di eventi della nostra Festa Patronale – dice l'assessore allo Sport, Antonella Ivone – ed è l'occasione per vedere cimentarsi sulle nostre strade ...

Apre a Pechino il primo 'parco AI' : smart city o controllo dei cittadini? : Ora la Cina può vantare il primo parco AI al mondo grazie all'intervento di Baidu, la Google dell'estremo oriente. Il parco copre ben 34 ettari di terreno vicino alla 4th Ring Road e, secondo i dati ...

Prescrizione - altolà di Bongiorno : 'Un'atomica sui processi'. Bonafede : 'bomba è rabbia dei cittadini' : Braccio di ferro tra il ministro della P.A e il Guardasigilli sul blocco della Prescrizione dopo il primo grado. Critiche anche da Pd e Forza Italia -