Ozil | “Ecco come reagì Ronaldo quando lasciai il Real”

(Di lunedì 19 novembre 2018) A distanza di qualche anno dal suo addio al Real Madrid, Mesut Özil ha rivelato un retroscena che riguarda Cristiano Ronaldo. Il tedesco ha confessato al Mirror che la sua partenza dal club spagnolo fece arrabbiare molto Cristiano, con cui aveva un ottimo feeling in campo. "La vendita di Özil è una brutta notizia per me, era il giocatore che conosceva meglio i miei movimenti. Sono arrabbiato per la sua partenza". Queste le parole pronunciate dal portoghese appena venne a sapere della cessione del tedesco. Il campione del mondo non rientrava nei piani dell'allenatore appena insediatosi sulla panchina dei blancos, Carlo Ancelotti, motivo principale del suo trasferimento all'Arsenal: "Ero sicuro che sarei rimasto, ma poi ho capito che non avevo la fiducia dell'allenatore, Carlo Ancelotti, e della società".