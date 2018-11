Nintendo of Russia | il CEO Yasha Haddaji accusato di ricatti | abusi e molestie sessuali

eurogamer

: Nintendo of Russia: il CEO #YashaHaddaji accusato di ricatti, abusi e molestie sessuali - Eurogamer_it : Nintendo of Russia: il CEO #YashaHaddaji accusato di ricatti, abusi e molestie sessuali - infoitscienza : SPUND! – Il CEO di Nintendo of Russia impazzisce insultando i dipendenti durante un live streaming - infoitscienza : Il CEO di Nintendo of Russia perde le staffe in diretta insultando i suoi dipendenti -

(Di lunedì 19 novembre 2018) In questi giorni il CEO della divisione russa diha fatto parlare di sé per dei comportamenti discutibili durante una diretta streaming, come spesso accade in questi casi però, le cose si sono complicate.Come riporta MyNews,è statoda Dmitry Steblev di averlo preso per il collo e di averlo definito un idiota davanti a tutti, con la minaccia di non ricevere il suo stipendio. Steblev continua affermando che il manager riserva questi trattamenti a tutto il personale, ricorrendo spesso allo spauracchio del licenziamento.Accuse ben più gravi arrivano però dall'ex social manager Miroslava Basnak che racconta di come più volte è stata convocata per delle riunioni faccia a faccia, senza farsi sentire dagli altri impiegati.inoltre si interessava alla vita privata della donna ed in maniera sistematica era solito fare domande sull'argomento. ...