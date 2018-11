Lo Stato dopo l'attacco hacker ai tribunali : "Cambiate la password della vostra Pec" : Il numero 1 della sicurezza cibernetica italiano, Roberto Baldoni, invita tutti i possessori di un indirizzo di posta certificata a monitorare i propri account dopo l'attacco dei giorni scorsi. Nel quale sono state esposte 500mila caselle di posta elettrica, tra le quali 98mila...

Costanza Caracciolo rompe il silenzio dopo il parto : "Non è Stato facile ma ne è valsa la pena" : A poche ore dalla nascita di Stella, prima figlia avuta da Bobo Vieri, la ex velina condivide con i fan tutta la sua gioia...

Francia - 11enne si suicida dopo essere Stato rimproverato per l'uso del cellulare a scuola : Una storia terribile ci arriva dalla vicina Francia dove, stando a quanto riportato dal noto quotidiano Le Figaro, un giovanissimo alunno, di soli 11 anni, si sarebbe tolto la vita a causa di un rimprovero ricevuto dal suo insegnante per l'uso del cellulare in classe. Il giovane, fortemente provato dal richiamo del suo docente, all'uscita di scuola si sarebbe lanciato da un ponte dopo aver preannunciato le sue intenzioni ad alcuni suoi compagni. ...

ArreStato per errore - torna a fare il soldato dopo 7 anni. "Sono rinato" : Accusato di spaccio di droga nel 2011. Poi prosciolto dalle accuse soltanto nel 2015. In mezzo, un calvario di fango e carcere, di battaglie legali e una carriera militare stroncata sul punto di ...

Genova - 8 mila video pedopornografici nel pc : arreStato operaio edile/ Accusato anche di rapina - IlSussidiario.net : Genova, 8 mila video pedopornografici nel pc: arrestato operaio edile. Accusato anche di rapina e di violenza sessuale ai danni di alcune prostitute

Ottomila foto e video pedopornografici : arreStato - era già condannato per violenza sessuale : L'uomo in passato aveva subito una condanna per tentata rapina e violenza sessuale ai danni di alcune donne, di cui una...

Francesco Raiola - militare arreStato per errore/ Reintegro dopo 7 anni 'felice di tornare a servire lo Stato' - IlSussidiario.net : Francesco Raiola, militare arrestato per errore reintegrato dopo 7 anni: da domani potrà tornare in servizio, la gioia del 37enne: 'fiducioso'.

Stato-Mafia - Di Matteo presenta ‘Il Patto sporco’. “Prima negavano - dopo la sentenza è calato il silenzio. Cercare verità” : “Prima c’era un atteggiamento negazionista, dicevano che il processo sulla trattativa Stato-Mafia era un processo ‘politico’ quando in realtà destra, sinistra e centro lo avversavano. Si scriveva come fosse una ‘boiata pazzesca’. Poi, dopo la sentenza che ha condannato politici e mafiosi, è calato il silenzio. Il motivo? Era una sentenza scomoda, sono state dimostrate le diffuse omertà ...

Alghero - assolti dopo 26 anni dall’inizio dell’indagine : lo Stato dovrà risarcirli : Più di ventisei anni per un’assoluzione con formula piena in primo grado. Protagonisti di questa odissera giudiziaria Salvatore Budruni, Giuseppe Ballone, Antonio Martiri e Gervasio Madeddu, tutti di Alghero. I tre, erano finiti sotto inchiesta nel 1991 per un presunto traffico di sostanze stupefacenti, con un’ipotesi della procura che contestava anche l’associazione a delinquere, sono stati assolti dal tribunale di Sassari nel novembre del ...

Assolti dopo 26 anni - lo Stato li risarcirà con 63mila euro : Tempi biblici e risarcimento da migliaia e migliaia di euro a spese dei contribuenti: Salvatore Budruni, Giuseppe Ballone, Antonio Martiri e Gervasio Madeddu , tutti di Alghero, finirono sotto ...

Assolti dopo 26 anni - Stato li risarcisce : ANSA, - SASSARI, 14 NOV - Più di ventisei anni per un'assoluzione con formula piena in primo grado. Se ancora qualcuno avesse dubbi sulle disfunzioni quasi fisiologiche del sistema giudiziario ...

Giuseppe Marchesano - svolta nelle indagini : un amico in Stato di fermo dopo un lungo interrogatorio : Giuseppe Marchesano , operaio meccanico 27enne , di origini campane, è stato trovato morto nella sua casa nel pisano sabato sera: ora si stringe il cerchio intorno all'assassino . Da oggi pomeriggio ...

Lo scherzo fatto a Barbara d’Urso è tornato on-line dopo essere Stato censurato. Vi spieghiamo il motivo. Guarda il VIDEO : Lo scherzo di Barbara d’Urso è stato il più visto della prima puntata di Scherzi a Parte (picchi di 5,6 milioni) e anche il più apprezzato e commentato sui social. Qualcosa però è andato... L'articolo Lo scherzo fatto a Barbara d’Urso è tornato on-line dopo essere stato censurato. Vi spieghiamo il motivo. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Accoltellò giovane dopo lite per il parcheggio - arreStato 74enne nel Napoletano : I carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno eseguito un ordine di espiazione pena in regime domiciliare emesso dal Tribunale di Napoli a carico di un 74enne del luogo già noto alle forze dell'...