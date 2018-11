Giornata degli alberi | a Roma visite guidate a Villa Borghese

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : Vincenzo D’Arco quinto nei +100 kg è il migliore degli azzurri in questa terza Giornata : Va in archivio la terza giornata di incontri dell’ultimo Grand Prix di Judo dell’annata a The Hague (Olanda). Sul tatami olandese si son esibite cinque categorie di peso: i -90 kg, i -100 kg e i +100 kg maschili e -78 kg e +78 kg femminili. Sono stati quattro gli azzurri protagonisti quest’oggi. Il migliore è stato Vincenzo D’Arco che nei +100 kg ha concluso in quinta piazza, venendo sconfitto nei ripescaggi, assegnanti ...

Giornata mondiale degli stagisti : cosa vogliono e quali le regioni con i rimborsi più alti : ... è emerso che il 67% non associa lo stage al lavoro e il 36% lo ritiene utile per iniziare ad affrontare il mondo del lavoro. Inoltre per il 37% degli intervistati, un tirocinio consente di ...

Maltempo - Coldiretti : domani a Milano la Giornata salva clima per la spesa degli italiani : Al via la giornata salva clima per la spesa degli italiani con l’apertura del nuovo farmers’ market coperto a Milano dove sarà possibile comperare direttamente dagli agricoltori prodotti a km zero che riducono i trasporti, diminuiscono l’inquinamento e aiutano a combattere l’effetto serra e i cambiamenti climatici che gravi danni stanno provocando al Paese. L’appuntamento è per domani venerdì 9 novembre alle ore 9.30 in via Friuli 10 a Milano ...

Giornata interlocutoria in attesa degli eventi della settimana : Poco da dire: il settore servizi, oltre l'80% dell'economia US, resta super robusto. Non che si tratti di una sorpresa. Infatti Wall Street e Dollaro non hanno mostrato reazioni percettibili e il ...

Rugby – Campionato TOP12 : la prewiev degli incontri della 6ª Giornata : Tutto pronto per la 6ª giornata del Campionato Italiano TOP12 di Rugby: ecco la preview delle sfide che vede come piatto forte il match tra Fiamme Oro Rygby e Femi-CZ Rovigo E’ la sfida della “Gelsomini” di domani alle 14.30 il piatto forte della sesta giornata del Campionato Italiano TOP12, con Fiamme Oro Rugby e Femi-CZ Rovigo in campo in una sfida d’alta classifica interessante per fornire indicazioni e chiarire ambizioni per entrambe ...

Probabili formazioni Serie B/ Mosse - scelte e dubbi degli allenatori per la 9^ Giornata : Probabili formazioni Serie B: le Mosse e i dubbi degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nella nona giornata della cadetteria. Ecco tutti gli squalificati.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:48:00 GMT)

Champions - da Pogba a Cavani - passando per Coutinho e CR7 : è la Giornata europea degli ex : 4 - LE SQUADRE italiane impegnate la prossima settimana in Champions League. Il programma: martedì 23 Manchester United-Juventus e Roma- Cska Mosca; mercoledì 24 Psg-Napoli e Barcellona- Inter. Dopo i ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Roma-SPAL 0-2 - successo a sorpresa degli ospiti all’Olimpico nell’anticipo della nona Giornata : Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su Calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione del portiere Vanja ...

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - dubbi e scelte degli allenatori (9^ Giornata) : Probabili formazioni Serie A: i Moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori per le partite della nona giornata. Si torna in campo dopo la sosta, nel dettaglio i possibili schieramenti(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 06:47:00 GMT)

Giornata europea contro la tratta degli esseri umani anche a Ragusa : Ogg si celebra la Giornata europea contro la tratta degli esseri umani. All'Istituto Fermi di Ragusa una mattinata ricca di eventi con Proxima