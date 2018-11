Facebook | Mark Zuckerberg ai top manager | Siamo in guerra

huffingtonpost

(Di lunedì 19 novembre 2018)è "in", quindi la compagnia sarà gestita di conseguenza. Parola del suo fondatore,, durante una riunione segretissima tenutasi a giugno con i 50 topdell'azienda, raccontata oggi 19 novembre dal Wall Street Journal.Il quotidiano newyorkese cita diverse persone a conoscenza dei fatti. In tempo di pace, ha detto secondo le fonti il 'numero uno' del colosso di Menlo Park, i dirigenti possono garantire che tutti seguano le decisioni chiave, ma con la società sotto assedio da politica, investitori e utenti insoddisfattiha spiegato che è necessario agire in modo più deciso.Secondo il Ceo,ha reagito troppo lentamente in situazioni difficili e ha richiesto aidi alto livello di "accelerare" la risoluzione di problemi, come la crescita lenta della base degli utenti e la sicurezza della ...