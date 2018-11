Ecco la malattia che ha ucciso Davide Astori | colpisce gli under 35 e i suoi sintomi sono

Battiato - Ecco la foto dopo le voci di malattia : Franco Battiato torna a mostrarsi sui social. Il cantautore siciliano compare nella foto di un pranzo con l'amico Luca Madonia . È il primo scatto con Battiato, che non appariva in pubblico da alcuni ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi scoppia in lacrime : la rivelazione sulla malattia - Ecco cosa è successo : Emozione e lacrime per lo chef Andrea Mainardi che scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip . E' successo mentre nella Casa veniva diffusa musica, lo chef spesso ospite de La Prova del ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi in lacrime : la rivelazione sulla malattia - Ecco cosa è successo : Emozione per Andrea Mainardi in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip . E' successo mentre nella Casa veniva diffusa musica, lo chef spesso ospite de La Prova del Cuoco ai tempi di Antonella ...

Perdita di memoria e forti mal di testa - Ecco la malattia che aveva colpito George Clooney : “Credevo fosse una sinusite - ho perso dieci anni di vita” : Sono passati tredici anni e per George Clooney la malattia ora è solo un ricordo, ma viverla è stato tutt’altro. L’attore americano accusava gravissimi episodi di Perdita di memoria e preoccupanti quanto insopportabili dolori alla testa. I sintomi sono proseguiti per oltre un anno. Tutto era iniziato a seguito di un infortunio sul lavoro durante le riprese del film Siryana, in cui Clooney interpretava la parte dell’ex capo ...

Ecco che cos’è la malattia di Lyme che ha colpito Alec Baldwin : “L’ho presa da una zecca - ero convinto di morire” : La malattia di Lyme, chiamata anche borreliosi, è una malattia di origine batterica considerata dal New York Times “la malattia infettiva che si diffonde più rapidamente (negli Stati Uniti) dopo l’AIDS“. Negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Asia, Europa e Sud America. In Europa la malattia è comune in Austria, Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia. In Italia è presente soprattutto nel Carso, in Trentino e in ...

Alzheimer - prevenire la malattia con l’alimentazione? Ecco gli effetti di un tipo particolare di dieta sul declino cognitivo : Abbiamo tutti vissuto almeno una volta la cosiddetta “sensazione di pancia”, quando sappiamo dal profondo che qualcosa è vero. Questo e altri fenomeni (come le “farfalle nello stomaco”) descrivono alla perfezione quello che gli scienziati hanno appena dimostrato: l’intestino e il cervello sono più connessi di quanto si pensasse in precedenza, al punto che la salute dell’uno può influenzare quella dell’altro. Sulla base di questo concetto ...

