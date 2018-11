Dl fisco | verso esenzione dall’obbligo di fattura elettronica per i medici Più sconti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 novembre 2018) L’obbligo dizionetra privati viene confermato a partire dal primo gennaio, ma non per tutti. Non scatterà pere farmacisti, in possesso di dati sanitari ‘sensibili’. E’ questa la soluzione di compromesso individuata da governo e maggioranza dopo i rilievi avanzati dal Garante per la Privacy sulla e-. Eliminarla o rinviarla a data da destinarsi costerebbe infatti troppo per le casse dello Stato, considerando il recupero di gettito stimato, pari ad oltre 1,9 miliardi di euro, già a bilancio per il prossimo anno. Per i farmacisti è comunque già attivo lo scontrino elettronico. La novità sarà inserita nel decreto fiscale. La commissione Finanze del Senato si riunirà martedì alle 10 per iniziare a votare gli emendamenti. Durante la seduta di lunedì sera è stato presentato un pacchetto di sei emendamenti riformulati e 4 proposte di modifica dal ...